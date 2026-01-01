Правительство внесло в Госдуму законопроект о переводе накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений

Как передает "Интерфакс", законопроект о конвертации накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС) одобрен правительственной комиссией 2 ноября. Предполагаемая дата запуска новых правил – 1 апреля 2027 года.

Для граждан, чьи накопления сейчас учитывает СФР, создадут уполномоченный негосударственный пенсионный фонд (УНПФ) с обязательным участием государства. Управляющим пенсионными накоплениями останется ВЭБ, как и сегодня в системе СФР. Средства продолжат инвестировать по консервативным принципам.

У тех, чьи накопления уже размещены в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), будут открыты счета ПДС в ранее выбранных фондах. На эти счета переведут средства накопительной пенсии. В течение двух лет после перехода участники смогут без потери инвестиционного дохода перевести свои средства в другой НПФ.

При переводе накоплений в ПДС сохраняются все действующие права и гарантии, а также появляются дополнительные возможности: выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, необходимость дорогостоящего лечения), государственное софинансирование до 36000 руб. в год на протяжении 10 лет, налоговые вычеты до 400.000 руб. ежегодно, гибкий выбор сроков и способов получения выплат. Средства можно передавать по наследству.

Предусмотрена гарантия сохранности личных взносов и накопленного дохода в пределах 2,8 млн руб. Конвертированные пенсионные накопления и средства софинансирования государство гарантирует в полном объеме с учетом инвестиционного дохода.

Средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, также конвертируют в ПДС. На переходный период гражданам дадут возможность вернуть их в маткапитал или использовать по иным направлениям, предусмотренным законодательством.

Минфин уточняет, что меняется организационная схема работы с накоплениями, а подход к инвестированию остается прежним. Деятельность НПФ регулирует Банк России: фонд обязан соблюдать требования к структуре активов, финансовой устойчивости и управлению рисками. Средства клиентов отделены от собственных средств фонда и не могут использоваться в его интересах.

Как формировалась накопительная пенсия в России

Накопительная пенсия формировалась в период с 2002 по 2014 год преимущественно у граждан 1967 года рождения и моложе за счет страховых взносов, которые отчисляли работодатели. В этот промежуток времени пенсионный тариф разделялся на две части: страховая шла на выплаты текущим пенсионерам, а накопительная "живыми" деньгами направлялась на специальный индивидуальный счет гражданина. Эти средства инвестировались через государственную управляющую компанию или частные структуры ради получения дохода.

Однако с 2014 года в России начал действовать мораторий – так называемая "заморозка" пенсионных накоплений. С этого момента все 22% страховых отчислений работодателей государство стало централизованно направлять исключительно на страховую часть для текущих выплат. Новые средства на накопительные счета граждан больше не поступали, но уже сформированные до 2014 года капиталы никуда не исчезли.

Все эти годы дореформенные накопления продолжали работать в системе. Граждане могли переводить их из государственного пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды и обратно. Главная проблема заключалась в том, что до наступления пенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – эти деньги не могли быть использованы гражданами досрочно, и владельцы не имели возможности задействовать их в качестве гибкого финансового инструмента.

Программа долгосрочных сбережений: как работают скрытые механизмы ПДС

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) представляет собой добровольный накопительный продукт, разработанный государством для стимулирования частных инвестиций граждан. Основными операторами системы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ), инвестиционная деятельность которых находится под жестким надзором Банка России. Главная задача этого финансового инструмента – трансформировать прежние пенсионные накопления граждан в личный управляемый капитал с расширенными возможностями использования.

Финансовая привлекательность программы строится на механизмах софинансирования и возврата налогов. Бюджетная поддержка участников рассчитывается по специальной шкале Минфина и распределяется в зависимости от уровня их официального заработка. Налоговая составляющая позволяет инвесторам ежегодно оформлять налоговый вычет и возвращать из бюджета ранее уплаченный подоходный налог, что существенно повышает итоговую доходность размещения средств.

Повышенный уровень безопасности активов ПДС обусловлен обособлением инвестиционных счетов от баланса управляющих организаций. Защита капитала вкладчиков обеспечивается государственной системой гарантирования. При этом предусмотренный для ПДС имущественный лимит в два раза превышает максимальный уровень страхового покрытия, установленный для классических банковских вкладов. В случае прекращения операционной деятельности конкретного фонда все сформированные сбережения вместе с накопленной доходностью автоматически передаются в управление другой аккредитованной государством структуре.

Сколько нужно откладывать: как получить максимум от государства

Размер государственной поддержки в рамках ПДС рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от размера официального дохода участника. Для получения максимальной суммы софинансирования – 36000 руб. в год – вкладчикам необходимо учитывать действующую трехступенчатую шкалу. Государство разделяет участников на три категории, для каждой из которых действует свое математическое соотношение личных взносов и бюджетных субсидий.

Для первой категории граждан, чей ежемесячный заработок не превышает 80000 руб., действует самый выгодный коэффициент "рубль за рубль". Чтобы полностью исчерпать годовой лимит господдержки, такому участнику достаточно вносить на свой счет по 3000 руб. в месяц или 36000 руб. за год. В этом случае государство удвоит накопления, добавив сверху аналогичную сумму.

Вторая группа включает граждан с доходом от 80000 до 150.000 руб. в месяц, для которых расчет производится в пропорции "один на два". Это означает, что на каждые два рубля личных взносов государство добавит один рубль из бюджета. Вкладчикам из этой категории для получения максимальных 36000 руб. софинансирования потребуется инвестировать больше собственных средств – 72000 руб. в год (или около 6000 руб. ежемесячно).

Для участников с высоким доходом, чей заработок превышает 150.000 руб. в месяц, предусмотрено соотношение "один на четыре". Государство начислит один рубль поддержки только на каждые четыре рубля, внесенные человеком самостоятельно. Чтобы забрать от государства положенный максимум, этой категории инвесторов необходимо делать самые крупные ежегодные взносы – в размере 144.000 руб. за год, что составляет порядка 12000 руб. ежемесячно.

Ранее в Соцфонде сообщили, что в 2027 году страховую пенсию по старости смогут оформить мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, если они не подали заявление на ее установление в 2026-м.