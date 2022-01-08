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8 января 2022
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Праздничная кухня: легкие салатные шарики с печенью трески

Салатные шарики с печенью трески в кунжуте
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Легкие салатные шарики с печенью трески помогут разнообразить ассортимент салатов на праздничном столе. Кроме того, времени на такое блюдо требуется совсем немного.

Необходимые ингредиенты:

  • печень трески (1 банка) – 230 г;
  • картофель (небольшой) – 2 шт.;
  • яйца – 2 шт.;
  • твердый сыр – 50 г;
  • петрушка – по вкусу;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • кунжут – 5 ст. л.

Как приготовить салатные шарики с печенью трески:

  1. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите, натрите на крупной терке.
  2. Кунжут обжарьте на сухой сковороде.
  3. Сваренные вкрутую яйца натрите на мелкой терке.
  4. Так же поступите и с сыром.
  5. Печень трески освободите от масла, разомните вилкой, соедините с картофелем.
  6. Добавьте тертые яйца и сыр и мелко нарезанную зелень. Все перемешайте.
  7. Влейте соевый соус и снова перемешайте.
  8. Из полученной массы сформируйте шарики величиной с грецкий орех. Обваляйте их в обжаренном кунжуте. Подайте на стол.

Салат с печенью трески можно также можно оформить нестандартным способом – в виде новогодних часов. Блюдо будет ярко смотреться на праздничном столе.

Метки: агрегатор еда Праздничная кухня рецепты
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