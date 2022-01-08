Праздничная кухня: легкие салатные шарики с печенью трески

Легкие салатные шарики с печенью трески помогут разнообразить ассортимент салатов на праздничном столе. Кроме того, времени на такое блюдо требуется совсем немного.

Необходимые ингредиенты:

печень трески (1 банка) – 230 г;

картофель (небольшой) – 2 шт.;

яйца – 2 шт.;

твердый сыр – 50 г;

петрушка – по вкусу;

соевый соус – 2 ст. л.;

кунжут – 5 ст. л.

Как приготовить салатные шарики с печенью трески:

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите, натрите на крупной терке. Кунжут обжарьте на сухой сковороде. Сваренные вкрутую яйца натрите на мелкой терке. Так же поступите и с сыром. Печень трески освободите от масла, разомните вилкой, соедините с картофелем. Добавьте тертые яйца и сыр и мелко нарезанную зелень. Все перемешайте. Влейте соевый соус и снова перемешайте. Из полученной массы сформируйте шарики величиной с грецкий орех. Обваляйте их в обжаренном кунжуте. Подайте на стол.

Салат с печенью трески можно также можно оформить нестандартным способом – в виде новогодних часов. Блюдо будет ярко смотреться на праздничном столе.