Праздничная кухня: легкие салатные шарики с печенью трески

Легкие салатные шарики с печенью трески помогут разнообразить ассортимент салатов на праздничном столе. Кроме того, времени на такое блюдо требуется совсем немного.
Необходимые ингредиенты:
- печень трески (1 банка) – 230 г;
- картофель (небольшой) – 2 шт.;
- яйца – 2 шт.;
- твердый сыр – 50 г;
- петрушка – по вкусу;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- кунжут – 5 ст. л.
Как приготовить салатные шарики с печенью трески:
- Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, остудите, очистите, натрите на крупной терке.
- Кунжут обжарьте на сухой сковороде.
- Сваренные вкрутую яйца натрите на мелкой терке.
- Так же поступите и с сыром.
- Печень трески освободите от масла, разомните вилкой, соедините с картофелем.
- Добавьте тертые яйца и сыр и мелко нарезанную зелень. Все перемешайте.
- Влейте соевый соус и снова перемешайте.
- Из полученной массы сформируйте шарики величиной с грецкий орех. Обваляйте их в обжаренном кунжуте. Подайте на стол.
Салат с печенью трески можно также можно оформить нестандартным способом – в виде новогодних часов. Блюдо будет ярко смотреться на праздничном столе.