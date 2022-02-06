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7 февраля 2022
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Праздничная кухня: слоеный салат "Генерал" с говядиной

Салат "Генерал"
©Shutterstock/Fotodom

Гранат, сыр, морковь и еще несколько ингредиентов – все, что необходимо для приготовления этого простого блюда. При этом слоеный салат "Генерал" с говядиной отлично подойдет для украшения праздничного стола.

Необходимые ингредиенты

  • говядина отварная – 100 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • сыр твердый – 50 г;
  • свекла – 1 шт.;
  • майонез – по вкусу;
  • чеснок – 1 зубчик;
  • гранат – для украшения.

Как приготовить слоеный салат "Генерал" с говядиной

  1. Для салата подготовьте все необходимые продукты по списку. Говядину сварите заранее, поскольку на это уйдет не менее часа.
  2. Картофель, свеклу и морковь необходимо предварительно сварить, после чего по отдельности натереть на терке.
  3. Формировать салат можно с помощью специальной формы. Поставьте ее по центру тарелки и выложите на дно тертый картофель, смажьте слой майонезом.
  4. Мелко нарежьте говядину и смешайте ее с чесноком, пропущенным через пресс. Выложите мясо сверху картошки и также смажьте майонезом.
  5. Следующим слоем выложите морковь, которую также следует немного смешать с чесноком. Сверху – слой майонеза.
  6. Натрите на терке твердый сыр и выложите его поверх моркови, смажьте майонезом.
  7. Последним слоем выложите свеклу.
  8. Затем можно просто сделать сетку из майонеза и украсить верх салата гранатовыми зернами.
  9. Оставьте салат "Генерал" на час для пропитки в холодильнике, затем аккуратно снимите формочку.
Метки: агрегатор Праздничная кухня рецепты
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