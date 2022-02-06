Праздничная кухня: слоеный салат "Генерал" с говядиной

Гранат, сыр, морковь и еще несколько ингредиентов – все, что необходимо для приготовления этого простого блюда. При этом слоеный салат "Генерал" с говядиной отлично подойдет для украшения праздничного стола.

Необходимые ингредиенты

говядина отварная – 100 г;

картофель – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

сыр твердый – 50 г;

свекла – 1 шт.;

майонез – по вкусу;

чеснок – 1 зубчик;

гранат – для украшения.

Как приготовить слоеный салат "Генерал" с говядиной