Праздничная кухня: слоеный салат "Генерал" с говядиной

Гранат, сыр, морковь и еще несколько ингредиентов – все, что необходимо для приготовления этого простого блюда. При этом слоеный салат "Генерал" с говядиной отлично подойдет для украшения праздничного стола.
Необходимые ингредиенты
- говядина отварная – 100 г;
- картофель – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сыр твердый – 50 г;
- свекла – 1 шт.;
- майонез – по вкусу;
- чеснок – 1 зубчик;
- гранат – для украшения.
Как приготовить слоеный салат "Генерал" с говядиной
- Для салата подготовьте все необходимые продукты по списку. Говядину сварите заранее, поскольку на это уйдет не менее часа.
- Картофель, свеклу и морковь необходимо предварительно сварить, после чего по отдельности натереть на терке.
- Формировать салат можно с помощью специальной формы. Поставьте ее по центру тарелки и выложите на дно тертый картофель, смажьте слой майонезом.
- Мелко нарежьте говядину и смешайте ее с чесноком, пропущенным через пресс. Выложите мясо сверху картошки и также смажьте майонезом.
- Следующим слоем выложите морковь, которую также следует немного смешать с чесноком. Сверху – слой майонеза.
- Натрите на терке твердый сыр и выложите его поверх моркови, смажьте майонезом.
- Последним слоем выложите свеклу.
- Затем можно просто сделать сетку из майонеза и украсить верх салата гранатовыми зернами.
- Оставьте салат "Генерал" на час для пропитки в холодильнике, затем аккуратно снимите формочку.