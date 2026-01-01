Праздники 7 ноября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День Октябрьской революции 1917 года;

Всемирный день мужчин;

День холодца;

Димитриевскую родительскую субботу;

Дедовские плачи;

День памяти мучеников Маркиана и Мартирия;

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане.

Праздники 7 ноября 2026 года

День Октябрьской революции 1917 года. В советские годы этот праздник был главным в стране и отмечался военными парадами и демонстрациями трудящихся. Сегодня в России он официально признан памятным днем, а в Республике Беларусь до сих пор сохраняет статус государственного праздника и выходного. События той осени кардинально изменили политическую карту мира и во многом определили ход истории всего XX века.

В связи с Февралем и Октябрем вспоминается небольшая статья "Трагическое положение", опубликованная кадетом Василием Маклаковым еще осенью 1915 года.

"Развитие техники создало это положение. В таком остром виде его не могло быть ни прямо, ни в аллегории. Вы несетесь на автомобиле по крутой и узкой дороге: один неверный шаг, и вы безвозвратно погибли. В автомобиле – близкие люди, родная мать ваша. И вдруг вы видите, что ваш шофер править не может, потому ли, что он вообще не владеет машиной на спусках, или он устал и уже не понимает, что делает, но он ведет к гибели и вас, и себя, и, если продолжать ехать, как он, перед вами – неизбежная гибель", – писал тогда Маклаков о Николае II и, шире, обо всем политическом истеблишменте империи.

Смена власти на Временное правительство в феврале изменила ситуацию отнюдь не в той степени, на которую можно было надеяться.

Всемирный день мужчин. Этот необычный международный праздник ежегодно отмечается в первую субботу ноября, которая в 2026 году как раз приходится на 7-е число. Инициатива создания праздника принадлежала ряду международных организаций, а поддержал ее бывший президент СССР Михаил Горбачёв. Главная цель этого дня – привлечь внимание общества к важности мужского здоровья, поддержке гендерного равенства и позитивной роли мужчин в семье. Акцент делается на личных качествах, заботе и созидательном вкладе мужчин в мирную жизнь.

День холодца. Этот забавный гастрономический праздник пользуется большой популярностью среди любителей традиционной русской кухни. Считается, что 7 ноября – идеальное время для его празднования, так как наступающие ноябрьские холода позволяют готовить и правильно остужать это сытное мясное блюдо. В этот день кулинары делятся секретами идеального прозрачного бульона и соревнуются в приготовлении необычных вариантов закуски. Праздник неофициально открывает сезон долгих зимних застолий и согревающих домашних обедов.

Димитриевская родительская суббота. Это главный осенний день особого поминовения усопших в православной церкви, который в 2026 году выпадает на 7 ноября. Изначально, как считается, эта суббота была установлена князем Дмитрием Донским для поминовения воинов, павших в Куликовской битве. Со временем день стал общецерковным, и сегодня верующие молятся в храмах обо всех ушедших из жизни близких людях. По традиции христианские семьи посещают в этот день кладбища, благоустраивают могилы и собираются за поминальным столом.

Дедовские плачи. Согласно народным поверьям, в этот день сама природа обязательно плачет дождем или снегом, разделяя тоску людей по умершим родственникам. На Дедовские плачи было принято не только навещать могилы предков, но и помогать сиротам, обездоленным и нищим. Вечером крестьяне накрывали ритуальные столы, на которых среди прочих блюд обязательно стояли поминальная каша и пироги.

День памяти мучеников Маркиана и Мартирия. В этот день православная церковь почитает память двух святых IV века, которые служили нотариями (писцами) при константинопольском патриархе Павле Исповеднике. Святые Маркиан и Мартирий пострадали от рук еретиков-ариан за то, что твердо защищали основы православной веры и отказались предать своего духовного наставника. После мученической кончины их тела были тайно погребены единоверцами, а позже над их мощами святитель Иоанн Златоуст воздвиг величественный храм. Для верующих этот день служит напоминанием о стойкости духа и верности своим религиозным убеждениям.

Дни истории и памяти предков в Кыргызстане. Отмечаются 7 и 8 ноября. Учреждены для того, чтобы отдать дань уважения исторической памяти, оценить важнейшие этапы развития киргизского народа. В эти дни в республике проходят мемориальные мероприятия, круглые столы и выставки, посвященные ключевым вехам национальной истории. Особое внимание уделяется памяти предков и сохранению культурного наследия страны для будущих поколений.