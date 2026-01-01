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Сайты Росстата были атакованы

Кибератаки продолжались с 29 октября по 1 ноября, но инфраструктура "сработала штатно", базы данных скомпрометированы не были, заявляют в Росстате 1 ноября 2026 года, в воскресенье.

Сайты Росстата атакованы

©Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

"С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", – приводит комментарий службы "Интерфакс".

Подчеркивается, что "утечки охраняемой законом информации не выявлено".

В настоящее время специалисты устанавливают источники угрозы, привлечены правоохранительные органы.

В Росстате обещают восстановить доступность официального сайта "в ближайшее время".

По состоянию на 12:45 основной сайт службы остается недоступным.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что сайт взломали ночью, причем хакеры оставили послание на белорусском языке: "Никому не избежать ответственности", а также другие сообщения.

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Метки: кибератака кибератаки Росстат
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