Сайты Росстата были атакованы

"С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", – приводит комментарий службы "Интерфакс".

Подчеркивается, что "утечки охраняемой законом информации не выявлено".

В настоящее время специалисты устанавливают источники угрозы, привлечены правоохранительные органы.

В Росстате обещают восстановить доступность официального сайта "в ближайшее время".

По состоянию на 12:45 основной сайт службы остается недоступным.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что сайт взломали ночью, причем хакеры оставили послание на белорусском языке: "Никому не избежать ответственности", а также другие сообщения.