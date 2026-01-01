В белый список включено уже 900 веб-ресурсов, близок предел

"Надо понимать, что есть, естественно, у нас ограничения на белый список, он не может быть бесконечным. Здесь есть технические ограничения для операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список", – цитирует его "Интерфакс".

По словам министра, "мы близки уже к ограничению техническому на количество ресурсов".

Он отметил, что Минцифры руководствуется критерием ежедневной аудитории.

"Мы идем по ежедневной аудитории вниз и предлагаем самые популярные сервисы включать в белые списки", – сказал министр.

А "регулятор в сфере безопасности" руководствуется своими требованиями, уточнил он.

Шадаев указал, что принципы отбора ресурсов для белых списков меняются, потому что есть сервисы не "суперпопулярные", но жизненно необходимые, например электрозаправки или медицинские сервисы.

Министр также прокомментировал ситуацию с ударами по ЦОД.

"Выбирая между двумя историями: переезд за границу или уход под землю, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они уходили под землю, а не релоцировались", – заявил он.

Список белых сайтов был сформирован в сентябре 2025 года. Предполагалось, что они будут доступны пользователям в периоды ограничений работы мобильного интернета. Список включает наиболее востребованные и социально значимые российские онлайн-сервисы. Неоднократно сообщалось о его расширении. Полный официальный список никогда не публиковался.