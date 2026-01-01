В Калининградской области раскрыли польскую агентурную сеть

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, речь идет о семи гражданах Польши и трех россиянах. Им вынесли предостережения о недопустимости действий, которые могут быть квалифицированы как шпионаж или государственная измена.

По информации российской спецслужбы, задержанные собирали и передавали польской стороне сведения о военнослужащих и объектах Министерства обороны. Кроме того, их интересовала социально-экономическая обстановка в регионе, а также миграционная и социальная политика властей Калининградской области.

В отношении двух задержанных возбудили уголовные дела по статье 276 УК РФ "Шпионаж". Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ФСБ.

Другие подробности предполагаемой деятельности агентурной сети, в том числе личности задержанных и обстоятельства их вербовки, в сообщении ведомства не приводятся.

ФСБ также сообщила о дополнительных мерах, принятых в 2026 году в отношении граждан Польши. По данным ведомства, в результате проверочных мероприятий российские визы аннулировали 14 польским гражданам, еще шестерым закрыли въезд в Россию.

В ЦОС ФСБ заявили, что эти меры связаны с пособнической деятельностью в интересах польских спецслужб.