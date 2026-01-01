7 ноября 2026
USD 81.79 +0.12 EUR 92.16 +0.56
Новости Общество
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. В Москве и Петербурге ожидаются самые холодные ночи этой осени

В Москве и Петербурге ожидаются самые холодные ночи этой осени

В ночь с 6 на 7 ноября Москва и Санкт‑Петербург могут столкнуться с самыми низкими с начала осени температурами – от 0 до минус 2°C. Об этом в пятницу, 6 ноября 2026 года, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Москве предыдущий осенний минимум был зафиксирован 1 ноября (минус 0,8°C), в Санкт‑Петербурге – 4 ноября (минус 0,1°C).

В ближайшие часы эти значения могут быть обновлены. Наиболее прохладно ожидается ночью и на рассвете; возможны слабые заморозки на почве и тонкая корка льда на лужах, из‑за чего утром стоит быть осторожнее на дорогах и тротуарах.

Жителям рекомендуется одеться теплее для утренних поездок, автомобилистам – заложить время на прогрев и обработку стекол, дачникам – проверить укрытие для чувствительных растений.

Речь идет об осенних минимумах текущего сезона, а не об абсолютных рекордах наблюдений.

В ближайшие недели москвичам не стоит рассчитывать на устойчивый снежный покров: даже если осадки будут выпадать в виде снега или мокрого снега, при плюсовой температуре они быстро растают. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, стабильный снежный покров сформируется в столице только с наступлением календарной зимы.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: Москва прогноз погоды Санкт-Петербург
Рекомендательный сервис