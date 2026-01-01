В Москве и Петербурге ожидаются самые холодные ночи этой осени

В Москве предыдущий осенний минимум был зафиксирован 1 ноября (минус 0,8°C), в Санкт‑Петербурге – 4 ноября (минус 0,1°C).

В ближайшие часы эти значения могут быть обновлены. Наиболее прохладно ожидается ночью и на рассвете; возможны слабые заморозки на почве и тонкая корка льда на лужах, из‑за чего утром стоит быть осторожнее на дорогах и тротуарах.

Жителям рекомендуется одеться теплее для утренних поездок, автомобилистам – заложить время на прогрев и обработку стекол, дачникам – проверить укрытие для чувствительных растений.

Речь идет об осенних минимумах текущего сезона, а не об абсолютных рекордах наблюдений.

В ближайшие недели москвичам не стоит рассчитывать на устойчивый снежный покров: даже если осадки будут выпадать в виде снега или мокрого снега, при плюсовой температуре они быстро растают. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, стабильный снежный покров сформируется в столице только с наступлением календарной зимы.