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Диана Шнайдер выиграла шестой турнир в карьере

Третья сеяная выиграла свой первый титул в сезоне на турнире WTA 500 Toray Pan Pacific Open. 1 ноября 2026 года, в воскресенье, Шнайдер в токийском финале взяла верх над Лейлой Фернандес 6-4, 5-7, 6-2, сообщают в WTA.

Российская теннисистка Диана Шнайдер

Российская теннисистка Диана Шнайдер

©Yoshio Tsunoda / AFLO / Global Look Press

Шнайдер начала очень уверенно, но при счете 6-4, 4-0 в ходе встречи, казалось, произошел перелом – Фернандес выигрывала очко за очком и смогла взять второй сет. В третьем сете выступающая за Канаду теннисистка была готова развить успех, и все же победа осталась за россиянкой.

Матч продолжался 2 ч. 18 мин.

Продолжается любопытная серия: уже шесть финалов подряд с участием Шнайдер закончились в пользу Дианы. Последний проигранный ею финал был на Ningbo Open в 2023-м.

Четыре из шести выигранных Шнайдер турниров проходили на харде. Хардовым был и Toray Pan Pacific Open в Токио.

После победы Шнайдер вернет себе звание 11-й ракетки мира, пока это ее карьерный максимум.

Фернандес же подошла к финалу в очень приличной форме – в последнем 21 матче она уступила лишь пять раз. В том числе ей удалось взять шестой карьерный титул в Сингапуре, а совсем недавно она добралась до решающего матча в Нинбо. Сейчас Фернандес – 23-я в рейтинге WTA.

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Метки: теннис
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