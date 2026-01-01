"Большое социальное проектирование": российские эксперты обсудили Послание президента Казахстана

Повестка модернизации

Заместитель начальника управления администрации президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Антон Рыбаков считает, что принятие новой конституции Казахстана знаменовало кардинальную трансформацию политической системы «близкой нам союзной страны». Казахстан обрел новые институты власти, такие как вице-президент и однопалатный парламент – Курултай, граждане поддержали реформаторский курс Касым-Жомарта Токаева, благодаря чему Казахстан вступил в новый этап «строительства в самом широком смысле этого слова», т. е. не только политических институтов, но и строительства дорог и социальных объектов по всей стране.

«Повестка модернизации требует консолидированного взаимодействия наших государств, как на двустороннем уровне, так и в формате евразийской интеграции», – считает представитель администрации президента России. Речь, в частности, идет о сотрудничестве в энергетическом секторе на базе общего «большого атомного проекта». Это сотрудничество уже стартовало после создания договорно-правовой базы. Не менее важно совместно решать проблемы водных ресурсов и развивать технологии искусственного интеллекта. «Мы всегда готовы быть рядом с нашими друзьями и союзниками», – подчеркнул Антон Рыбаков.

Директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник уверен, что проведенная в нынешнем году конституционная реформа, формирование нового парламента и масштабная реорганизация всех эшелонов власти Казахстана является «тщательно выверенной стратегией главы государства». В наших взаимных интересах – укрепление цифрового суверенитета, энергетической безопасности, в частности – строительства в Казахстане атомной электростанции российского дизайна, поскольку энергобезопасность в соседней с Россией стране непосредственно отражается на стабильности общей энергетической системы региона. «Существенное значение имеет наше партнерство в инфраструктурном развитии. Нас связывают такие международные транспортные коридоры, как «Западная Европа – Западный Китай», «Север – Юг», мы ведём целенаправленную работу над сопряжением этих магистралей», – отметил дипломат.

Стерник также обратил внимание на совместную работу двух стран над совершенствованием пропускной системы на границе и обустройством придорожной инфраструктуры, необходимой для экономической интеграции и повышения товарооборота, а также транзита международных грузов.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркивает: тренды, успехи и проблемы в экономике России и Казахстана «во многом общие». Успехи Казахстана делают его экономическим центром Евразии, крупным логистическим хабом, наши страны формируют большое евразийское партнёрство. «Географическое положение, соседство, тесные партнёрские и союзнические связи позволяют создать win-win ситуацию, когда обе страны выигрывают», – считает дипломат.

Не менее важна цифровая экономика, «современная опора всей хозяйственной системы». Биричевский обратил внимание на то, что в Казахстане создается кластер центров обработки данных, осуществляется широкое международное сотрудничество в области искусственного интеллекта. По его мнению, развивая цифровую сферу, выстраивая механизмы сохранения данных и предотвращения утечек, Казахстан идёт по пути укрепления национального суверенитета.

Комфортная страна

Директор департамента экспертного сопровождения международных проектов и программ Экспертного института социальных исследований Алексей Власов считает, что послание Касым-Жомарта Токаева содержит «большое социальное проектирование», при этом российский аналитик отмечает реалистичность целей и задач, поставленных президентом Казахстана. Принципиально и то, что власти следят за настроениями в обществе, иллюстрацией может служить социальный блок Послания, направленный на повышение качества жизни. Учёный подчеркивает: «Главная мысль Послания в этой части очевидна: государство помогает гражданам, причем через новые эффективные инструменты, но эта помощь должна быть адресной и разумной. Не просто вкладывать средства в социальную сферу, а понимать, какую отдачу для граждан эти средства будут иметь на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу».

Власов считает, что президент Казахстана четко определил стратегическую политику государства, цель которой – «оставить следующему поколению ту страну, которая будет комфортна для жизни и в которой каждый гражданин будет чувствовать себя социально защищенным».

Известный журналист и писатель Леонид Млечин подчеркнул, что после распада Советского Союза Казахстан всегда воспринимался в России как дружественное государство, и россияне искренне желают, чтобы сосед оставался «надежным партнером, другом и союзником». Млечин считает необходимым регулярно организовывать встречи российских и казахстанских историков, а также поездки в Казахстан российских журналистов. Это очень важно для развития сотрудничества в духовной сфере.

Проректор Президентской Академии (РАНХиГС) Андрей Марголин обращает внимание на то, что Послание президента Казахстана начинается с тезиса об укреплении суверенитета, причем суверенитет понимается не как автаркия (замкнутая экономическая система – "Профиль"), а как интеграция во взаимовыгодные международные экономические связи с учетом национальных интересов.

Кроме того, речь Токаева отличает «сбалансированность». «Это очень важно, т. к. без обеспечения баланса добиться серьезных результатов будет непросто», – считает проректор РАНХиГС. Он также отметил важность того, что в своей речи Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что для обеспечения устойчивого социально-экономического развития необходимо повышение качества государственного управления.

Руководитель Центра центрально-азиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова выделила сделанный в Послании акцент на социально-экономической сфере, поскольку эффективность институтов власти и уровень доверия к ним всегда зависят от успеха решения проблем населения. Эксперт обратила внимание на то, что в Послании Касым-Жомарт Токаев не только выдвигал инициативы и обозначал перспективы, но говорил и о конкретных вызовах и проблемах.

Редактор онлайн-журнала «ГеоЭнергетика» Борис Марцинкевич подчеркнул, что Казахстан, располагающий богатейшими запасами урана, взял курс на развитие атомной энергетики. Эксперт сказал, что у него вызывает огромное уважение народ Казахстана, который зная не понаслышке, что такое ядерное наследие, взвешенно принял решение о необходимости развития мирного атома. «Казахстан удивил максимально прагматичным подходом. Без политического ажиотажа. Потому что атомная энергетика действительно нужна республике, и имеющаяся научная школа подсказала правильное решение», – сделал вывод Борис Марцинкевич.

Главный эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Вячеслав Иванов уверен в большом международном значении Послания президента Казахстана.

Подводя итоги дискуссии, ее участники согласились с тем, что Послание отмеряет политический цикл, этапами которого в этом году стали принятие новой конституции, выборы в Курултай, структурные изменения системы государственного управления, кадровое обновление. Эксперты считают, что успешно осуществленные политические реформы стали фундаментом для нового этапа экономического развития Казахстана.