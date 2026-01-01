"Незыблемая основа дружбы": год назад была подписана Российско-казахстанская декларация

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Общая ответственность

Солидный по количеству страниц документ охватывает четыре стратегических направления: в сфере политики и безопасности, экономического сотрудничества и интеграции, передовых наукоемких отраслях и гуманитарной области.

Первый вектор развития – политический. В декларации сказано: «Стороны будут поддерживать высокую динамику политических контактов на всех уровнях, доверительный диалог лидеров государств, глав правительств, руководителей органов центральной и региональной власти, интенсивные межпарламентские и общественные связи в качестве залога нерушимости привилегированных отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан».

Действительно, за минувший год количество взаимных визитов, мероприятий, контактов заметно выросло. Вот лишь некоторые события.

За год (с осени 2025 по осень 2026 года) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приезжал в Россию пять раз. Год назад, в ноябре, состоялся государственный визит в Москву, затем в декабре Токаев посетил Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ. В мае 2026 года, на День Победы, глава Казахстана прибыл в Москву, чтобы посмотреть парад Победы на Красной площади. В июле – поездка в Омск на XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. И вот в эти ноябрьские дни Токаев вновь прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Запомнилось фундаментальное высказывание лидера Казахстана: «Основой казахстанско-российского сотрудничества является общая ответственность за стабильность и развитие всего Евразийского пространства».

В мае 2026 года состоялся государственный визит Владимира Путина в Казахстан. Во время общения с Касым-Жомартом Токаевым российский лидер прямо сослался на декларацию, сказав: «Стратегическое партнерство России и Казахстана основано на прочных традициях дружбы, взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования наших народов, в том числе в рамках единого государства. Сегодня российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения».

Весной председатель российского правительства Михаил Мишустин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Астане, а также международном цифровом форуме «Диджитал Казахстан». Его казахстанский коллега Олжас Бектенов посетил Россию дважды. В Санкт-Петербурге он выступил на конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных индустрий. В Екатеринбурге глава казахстанского кабмина возглавил делегацию республики на промышленной выставке «Иннопром».

Парламентское сотрудничество в этом году ярко выразилось в институте наблюдателей. В Казахстане состоялись референдум о новой конституции и выборы в Курултай, а в России – выборы в Госдуму. За этими политическими событиями российские и казахстанские депутаты следили как иностранные наблюдатели, в целом отметив высококачественную подготовку и проведение мероприятий.

В 2025–2026 годах началось активное взаимодействие в СМИ. Прошли два медиафорума (в Алма-Ате и Петербурге) с участием руководителей ключевых изданий, телеканалов и информагентств двух стран. Договорились о главном – работать совместно над укреплением культуры фактчекинга. Глава «Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан» Раушан Кажибаева констатировала главный приоритет в работе с информацией: «Правда всегда должна опережать ложь».

Открытый межкультурный диалог

Культурно-гуманитарные связи также были на высоте. Масштабные Дни культуры Казахстана прошли в России осенью 2025 года, а в ответ на них в апреле 2026 года в Астане состоялись Дни культуры России в Казахстане. Этой осенью в Алма-Ате проходит уникальная выставка из собрания Третьяковской галереи «Наследие эпохи. Искусство XX века». По словам гендиректора Третьяковки Ольги Галактионовой, выставка напомнит о том, как «много нас объединяет – и в истории, и в культуре, и в стремлении видеть и передавать красоту мира». Тем временем российский Театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова начал гастроли в Казахстане с дальнейшими планами на 2027 год.

Казахстанские коллеги не отстают. В августе в Москве на ура прошел спектакль о Великой Степи Государственного театра драмы и комедии им. Мамбетова. Через пару месяцев в Москве же с аншлагом выступил Государственный академический русский театр для детей и юношества им. Сац. Но гастрольная жизнь не замыкается на российской столице. В июле «Астана Опера» с успехом прогремела в Сочи, а в октябре артисты из Караганды выступили на международном фестивале театров кукол в Кургане. По словам вице-министра культуры и информации Казахстана Каната Искакова, гастроли российских и казахстанских деятелей искусства являются «одним из важнейших элементов сближения наших народов».

В общем, сотворчество в культуре развивается, как это указано в декларации: «Стороны считают недопустимой политизацию международного гуманитарного сотрудничества, дискриминацию деятелей культуры, науки и спорта по какому бы то ни было признаку. Стороны будут совместно выступать за развитие открытого и уважительного межкультурного диалога, исключающего проявления дискриминации».

Сопряжение интеграционных процессов

В области экономического сотрудничества стороны подтвердили готовность совместно работать по вопросам сопряжения интеграционных процессов на Евразийском пространстве, включая либерализацию торговых отношений и совместное развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Прежде всего речь идет о высоком уровне взаимной торговли – 2,2 трлн рублей, или 12,2 трлн тенге (в долларовом эквивалентно – $27,4 млрд). По данным Бюро национальной статистики Казахстана, на Россию приходится 87,3% товарооборота Казахстана со всеми странами ЕАЭС, при этом в 2026 году он вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Министерства промышленности Казахстана, портфель совместных российско-казахстанских проектов на сегодня включает 177 проектов с 60 тыс. потенциальных рабочих мест.

В число наиболее перспективных направлений развития российско-казахстанского сотрудничества входит нефтегазовая сфера. По словам главы национальной компании «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, за многолетний период взаимодействия с Россией доказана надежность, эффективность и экономическая целесообразность развития данного направления.

Развивается и транспортно-логистическое сотрудничество. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Туркмении, констатировал: «Для Казахстана особую актуальность сохраняет маршрут Север-Юг в сотрудничестве с Россией».

Москва протягивает руку дружбы в вопросах формирования энергобезопасности крупнейшей в Центральной Азии республики. Речь идет о строительстве АЭС «Балхаш» при участии «Росатома». По словам лидера Казахстана, стратегический выбор приручения мирного атома является важной частью преобразований, открывающих новый этап в устойчивом развитии страны. Токаев подчеркнул, что к 2029 году Казахстан должен добиться устойчивого энергопрофицита, и выстраивание всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией внушает оптимизм в решении этого вопроса.

… В декларации выражается уверенность, что воплощение в жизнь прописанных целей станет «незыблемой основой дружбы и сотрудничества двух братских народов». Всё, как по казахской народной пословице: «Іргетасы мықты үй құламайды» («Дом с крепким фундаментом не рухнет»).