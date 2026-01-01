Главное направление интеграции: премьеры стран ЕАЭС сверили часы

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Цифры обнадеживают

Главы правительств России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении встретились в курорте Чолпон-Ата, что раскинулся на берегу киргизской жемчужины – озера Иссык-Куль. Этот город стремительно развивается, не только привлекая туристов со всей Евразии, но и выступая деловой площадкой между странами СНГ (например, на этой неделе в Чолпон-Ате прошел Киргизско-российский экономический форум).

Кроме глав правительств «евразийской пятерки» в заседании ЕМПС приняли участие от государств-наблюдателей премьер Узбекистана Абдулла Арипов, министр торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак и посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес.

Один из центральных вопросов Евразийского межправительственного совета – цифровизация. Так, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своей речи сосредоточился на приоритетных направлениях – развитии цифровых механизмов торговли и внедрении технологий искусственного интеллекта в рамках функционирования интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также совершенствовании механизмов доступа пищевой продукции в страны ЕАЭС.

Цифры обнадеживают: в 2025 году товарооборот внутри ЕАЭС составил $95 млрд, а в этом году прогнозируется рост на 7,3%, до $102 млрд. Для достижения целей устойчивого развития национальных экономик на первый план, по мнению казахстанского премьера, выходит цифровизация. Олжас Бектенов отметил, что в Казахстане цифровая трансформация определена в качестве одного из стратегических приоритетов развития страны, а 2026 год президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым официально объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В целом республика открыта к обмену опытом и развитию взаимовыгодного сотрудничества в сфере цифровой экономики и ИИ, подчеркнул глава кабмина.

«Мировая экономика продолжает развиваться в условиях высокой неопределенности. По оценкам международных финансовых организаций, в 2026–2027 годах темпы глобального роста останутся умеренными и будут находиться в пределах 2,6–3,2%. Несмотря на внешние вызовы, экономики государств – членов ЕАЭС сохраняют устойчивость и потенциал для дальнейшего роста и развития. В этих условиях укрепление экономического сотрудничества приобретает ключевое значение», – уверен Олжас Бектенов.

Говоря о росте экспортного потенциала Казахстана в пищевой промышленности, Бектенов акцентировал внимание на барьерах, о которых часто сообщают представители бизнеса. В частности, административные препятствия возникают при поставках мяса птицы и молочной продукции на рынки стран – партнеров ЕАЭС. «Казахстанской стороной подчеркнута целесообразность осуществления на системной основе комплексного мониторинга условий доступа пищевой продукции в государства – члены ЕАЭС на предмет их соответствия обязательствам в рамках ЕАЭС. Последовательный и объективный подход к урегулированию возникающих ситуаций и своевременное принятие мер по снятию препятствий даст серьезный импульс развитию взаимной торговли», – считает премьер.

В целом экспорт агропромышленной продукции Казахстана в страны ЕврАзЭС достиг $7 млрд, из них более половины составила переработанная и готовая продукция.

Инициатива Казахстана как стратегический ориентир

По итогам заседания ЕМПС было подписано шесть документов. Ключевой – Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС. Документ устанавливает единые и прозрачные правила ведения онлайн-коммерции для бизнеса. Теперь гражданам ЕАЭС станет доступен более широкий ассортимент продукции на маркетплейсах и электронных торговых площадках.

Кроме того, принято соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах – членах Союза. Теперь исследователи освобождаются от необходимости проходить дополнительные бюрократические процедуры для подтверждения своей квалификации. Благодаря этому у них будет больше возможностей реализовать свой потенциал независимо от того, в какой стране был получен документ.

По данным председателя российского правительства Михаила Мишустина, несмотря на глобальные вызовы, макроэкономические показатели ЕАЭС демонстрируют положительную динамику. В этой связи Мишустин привел в пример крупнейшую в Центральной Азии державу.

«Казахстан, председательствующий в текущем году в органах ЕАЭС, продолжает развивать важнейшие направления интеграции. На прошедшем в конце мая в Астане Евразийском экономическом форуме было принято совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Этот документ стал стратегическим ориентиром для всей "пятерки", задавая вектор для реализации общих цифровых проектов, призванных укрепить технологический суверенитет стран союза», – сказал глава российского правительства.

Оценивая инициативы Астаны по «цифре», Михаил Мишустин подчеркнул, что внедрение электронных технологий в логистику ЕврАзЭС становится ключевым драйвером роста товарооборота, улучшения делового климата и снижения административной нагрузки. По его данным, на сегодня 81% железнодорожных перевозок между Россией и Казахстаном уже сопровождается онлайн-документацией, и данная системная работа продолжается как внутри Союза, так и с внешними партнерами.

«Вместе мы работаем, чтобы в полной мере реализовать потенциал каждого участника интеграции для повышения качества жизни граждан. Уверен, что самодостаточность Союза и взаимодополняемость наших экономик позволят этого добиться», – резюмировал российский премьер.

…Следующая «сверка часов» в расширенном составе Евразийского межправительственного совета запланирован на начало октября в Минске.