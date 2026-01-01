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"Новая страница в летописи нации": президент Казахстана обратился к новому парламенту

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании избранного 23 августа Курултая, однопалатного парламента, состоящего из 145 депутатов, завоевавших кресла на выборах по партийным спискам. Глава страны призвал парламентариев способствовать кардинальной модернизации системы власти и придать импульс работе всего государственного аппарата.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании избранного 23 августа Курултая

©akorda.kz

«Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны, – напутствовал парламентариев президент. – Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас».

«Разные мнения – единая нация»

Новый парламент Казахстана состоит из пяти фракций. Это представители партии «Адилет» («Справедливость»), представляющие парламентское большинство, – 110 мандатов, а также партий «Ауыл» («Аул») – 10 кресел, «Республика» – 9, «Ак жол» («Светлый путь») – 8 и Общенациональной социал-демократической партии – также 8 мандатов. Выступая перед законодателями, президент отметил растущий в обществе запрос на профессионализм представительного органа.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступает в чрезвычайно важный этап развития. «Мы открываем новую страницу в летописи нации. Именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что приход на избирательные участки более 74% избирателей свидетельствует о том, что казахстанцы решительно поддерживают масштабные политические преобразования. Народ сделал исторический выбор, продемонстрировав высокий уровень ответственности и сплоченности. «На деле был реализован принцип "Разные мнения – единая нация", ставший незыблемой опорой единства народа», – заявил президент, обращаясь к депутатам.

Возрождение термина «Курултай», история которого уходит в эпоху Великой Степи, свидетельствует о глубоких исторических корнях парламентаризма в Казахстане. При этом Курултай – не свидетельство тоски по былым временам, а символ преемственности и гармоничного сочетание традиций с системой управления современной эпохи. «Чем больше высказывается конструктивных мнений и предложений, соответствующих нашему законодательству, тем больше от этого выигрывает страна, тем более ощутима реальная польза», – сказал президент.

«Вооружиться знаниями и неустанно трудиться»

Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным гармоничное развитие казахстанской нации, на современном этапе он придает этому большое значение. В речи Токаева повторно прозвучал высказанный им буквально на днях призыв отказаться от образа «вечно горюющей нации».

«Нельзя отравлять память народа сомнительными фактами и искаженными сведениями. Подобные действия ослабляют веру в прошлое и надежду на будущее. Наша история и литература – это не хроника бесконечных жертв, страданий и трагедий. Безусловно, мы никогда не предадим забвению трагические и переломные страницы нашей истории. Однако страдания, которые пережил наш народ, не могут быть основой нашей национальной идентичности», – уверен президент.

Казахстанцы должны рассматривать историю народа не через призму прошлых обид, а с ясным пониманием высших интересов нации. «Мы продолжим уделять самое пристальное внимание формированию национального самосознания. Прежде всего это означает системное признание нашего фундаментального историко-культурного наследия и его возрождение в общественном сознании. Зрелая нация, обладающая глубоким мировоззрением, способна извлекать уроки из прошлого, чтить свою историю и уверенно идти вперед. Этот принцип как никогда актуален сейчас, когда страна вступает в новый исторический период роста», – заявил Токаев.

На этом историческом этапе особая роль отводится молодежи. Президент призвал депутатов разъяснять молодому поколению абсолютную ценность труда и самодисциплины. «Граждане должны хорошо осознавать бесперспективность правового нигилизма, социального иждивенчества, краснобайства и критиканства, т. к. все это создает барьеры для успешного развития нашей страны», – заявил Токаев.

Для формирования гармоничного национального самосознания необходимо избегать «пяти врагов», о которых писал основоположник казахской словесности Абай (1845–1904). Его цитату привел президент Касым-Жомарт Токаев: «Избегай пяти врагов человека – злословья, хвастовства, лжи, безделья и транжирства».

«Мы должны вооружиться знаниями, опереться на науку и неустанно трудиться, иначе рискуем остаться на обочине мирового прогресса», – сказал президент Казахстана.

«Продвижение ценностей мира и дружбы»

Касым-Жомарт Токаев не обошел вниманием происходящие в мире «беспрецедентные события, которые носят лавинообразный, несистемный, хаотичный, трудно предсказуемый характер».

Разворачивающиеся катаклизмы вовлекли в свою орбиту практически все страны и народы. Государства, особенно крупные страны, перестали доверять друг другу, что пагубно отразилось на деятельности ООН. Совет Безопасности ООН уже не выполняет возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности. На этом фоне на первый план стали выходить региональные международные организации, их роль ощутимо возросла. Более заметными на мировой арене стали государства, которые называют «средними державами». К этой категории относится и Казахстан.

Одновременно с этим стремительно развиваются цифровые технологии и искусственный интеллект. Высказан даже прогноз о том, что его инструменты заменят ядерное оружие, причем в обозримом будущем.

«Все это подтверждает отсутствие закономерностей и логики в мировом развитии со всеми тяжелейшими последствиями для будущих поколений. Формируется новый мировой порядок, обладающий взаимоисключающими характеристиками: опасный, порочный, безбудущный с одной стороны, прогрессивный, технологичный, перспективный, судьбоносный – с другой», – сказал Токаев, который в свое время был заместителем Генерального секретаря ООН.

Касым-Жомарт Токаев уверен: в этих условиях шанс успешно адаптироваться к совершенно новым реалиям получат только те государства, которые в состоянии защитить и укрепить свой суверенитет в экономике, науке, в военно-дипломатической сфере и, что критически важно, развить человеческий потенциал. «Именно поэтому мы говорим о стратегическом значении всесторонней модернизации нашего государства. Без бахвальства, но по справедливости следует отметить, что динамика и масштаб наших реформ вышли на уровень необратимости. Проще говоря, заднего хода уже нет. Это серьезный успех», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что к позиции Казахстана прислушиваются ведущие мировые державы:«Это принципиально важно! Мы продолжим придерживаться заданного курса по защите национальных интересов через продвижение ценностей мира, дружбы и взаимовыгодного партнерства».

«Сохранить единство и солидарность»

Охватив в выступлении широкий круг вопросов, Касым-Жомарт Токаев поставил перед депутатами нового парламента несколько конкретных задач. В частности, необходимо кардинально обновить законодательство с учетом норм новой Конституции. Члены Курултая призваны обеспечить стабильность и качество законотворческой деятельности и уже в ходе первой сессии утвердить пакет важных законопроектов, среди которых внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования и развитие индустрии цифровых активов.

Кроме того, нужно законодательно дать старт проекту «Золотая виза» для привлечения в Казахстан высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала. Необходимо также установить законодательный запрет регистрации в социальных сетях детям младше 16 лет – это должно быть сделано «в приоритетном порядке».

«Правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. На этой теме я подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами. Поддерживаю эту инициативу», – сказал президент Казахстана.

Токаев напомнил, что новая конституция предоставляет парламенту широкие полномочия не только по формированию исполнительной и судебной ветвей власти, но и в решении стратегических вопросов. Депутаты обладают правом выражать вотум недоверия правительству и требовать от президента освобождения от должностей членов кабинета. Все это, по мнению Касым-Жомарта Токаева, усиливает влияние законодателей и укрепляет систему сдержек и противовесов между ветвями власти.

«Курултай призван стать связующим звеном между государством и народом, объединяя нашу нацию вокруг общих целей», – заявил Токаев, напомнив слова казахстанского писателя, депутата первого парламента Абиша Кекилбаева: «Высшее благо – единство».

«Согласие и сплоченность позволяют нам укреплять фундамент государственности и уверенно идти по пути прогресса. Благополучие и процветание возможны лишь там, где царит единство. Если мы сумеем сохранить наше единство и солидарность, то покорим еще немало высот и достигнем всех поставленных целей», – убежден Касым-Жомарт Токаев.

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Метки: ЕАЭС Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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