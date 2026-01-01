"Новая страница в летописи нации": президент Казахстана обратился к новому парламенту

«Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны, – напутствовал парламентариев президент. – Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас».

«Разные мнения – единая нация»

Новый парламент Казахстана состоит из пяти фракций. Это представители партии «Адилет» («Справедливость»), представляющие парламентское большинство, – 110 мандатов, а также партий «Ауыл» («Аул») – 10 кресел, «Республика» – 9, «Ак жол» («Светлый путь») – 8 и Общенациональной социал-демократической партии – также 8 мандатов. Выступая перед законодателями, президент отметил растущий в обществе запрос на профессионализм представительного органа.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан вступает в чрезвычайно важный этап развития. «Мы открываем новую страницу в летописи нации. Именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что приход на избирательные участки более 74% избирателей свидетельствует о том, что казахстанцы решительно поддерживают масштабные политические преобразования. Народ сделал исторический выбор, продемонстрировав высокий уровень ответственности и сплоченности. «На деле был реализован принцип "Разные мнения – единая нация", ставший незыблемой опорой единства народа», – заявил президент, обращаясь к депутатам.

Возрождение термина «Курултай», история которого уходит в эпоху Великой Степи, свидетельствует о глубоких исторических корнях парламентаризма в Казахстане. При этом Курултай – не свидетельство тоски по былым временам, а символ преемственности и гармоничного сочетание традиций с системой управления современной эпохи. «Чем больше высказывается конструктивных мнений и предложений, соответствующих нашему законодательству, тем больше от этого выигрывает страна, тем более ощутима реальная польза», – сказал президент.

«Вооружиться знаниями и неустанно трудиться»

Касым-Жомарт Токаев считает крайне важным гармоничное развитие казахстанской нации, на современном этапе он придает этому большое значение. В речи Токаева повторно прозвучал высказанный им буквально на днях призыв отказаться от образа «вечно горюющей нации».

«Нельзя отравлять память народа сомнительными фактами и искаженными сведениями. Подобные действия ослабляют веру в прошлое и надежду на будущее. Наша история и литература – это не хроника бесконечных жертв, страданий и трагедий. Безусловно, мы никогда не предадим забвению трагические и переломные страницы нашей истории. Однако страдания, которые пережил наш народ, не могут быть основой нашей национальной идентичности», – уверен президент.

Казахстанцы должны рассматривать историю народа не через призму прошлых обид, а с ясным пониманием высших интересов нации. «Мы продолжим уделять самое пристальное внимание формированию национального самосознания. Прежде всего это означает системное признание нашего фундаментального историко-культурного наследия и его возрождение в общественном сознании. Зрелая нация, обладающая глубоким мировоззрением, способна извлекать уроки из прошлого, чтить свою историю и уверенно идти вперед. Этот принцип как никогда актуален сейчас, когда страна вступает в новый исторический период роста», – заявил Токаев.

На этом историческом этапе особая роль отводится молодежи. Президент призвал депутатов разъяснять молодому поколению абсолютную ценность труда и самодисциплины. «Граждане должны хорошо осознавать бесперспективность правового нигилизма, социального иждивенчества, краснобайства и критиканства, т. к. все это создает барьеры для успешного развития нашей страны», – заявил Токаев.

Для формирования гармоничного национального самосознания необходимо избегать «пяти врагов», о которых писал основоположник казахской словесности Абай (1845–1904). Его цитату привел президент Касым-Жомарт Токаев: «Избегай пяти врагов человека – злословья, хвастовства, лжи, безделья и транжирства».

«Мы должны вооружиться знаниями, опереться на науку и неустанно трудиться, иначе рискуем остаться на обочине мирового прогресса», – сказал президент Казахстана.

«Продвижение ценностей мира и дружбы»

Касым-Жомарт Токаев не обошел вниманием происходящие в мире «беспрецедентные события, которые носят лавинообразный, несистемный, хаотичный, трудно предсказуемый характер».

Разворачивающиеся катаклизмы вовлекли в свою орбиту практически все страны и народы. Государства, особенно крупные страны, перестали доверять друг другу, что пагубно отразилось на деятельности ООН. Совет Безопасности ООН уже не выполняет возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности. На этом фоне на первый план стали выходить региональные международные организации, их роль ощутимо возросла. Более заметными на мировой арене стали государства, которые называют «средними державами». К этой категории относится и Казахстан.

Одновременно с этим стремительно развиваются цифровые технологии и искусственный интеллект. Высказан даже прогноз о том, что его инструменты заменят ядерное оружие, причем в обозримом будущем.

«Все это подтверждает отсутствие закономерностей и логики в мировом развитии со всеми тяжелейшими последствиями для будущих поколений. Формируется новый мировой порядок, обладающий взаимоисключающими характеристиками: опасный, порочный, безбудущный с одной стороны, прогрессивный, технологичный, перспективный, судьбоносный – с другой», – сказал Токаев, который в свое время был заместителем Генерального секретаря ООН.

Касым-Жомарт Токаев уверен: в этих условиях шанс успешно адаптироваться к совершенно новым реалиям получат только те государства, которые в состоянии защитить и укрепить свой суверенитет в экономике, науке, в военно-дипломатической сфере и, что критически важно, развить человеческий потенциал. «Именно поэтому мы говорим о стратегическом значении всесторонней модернизации нашего государства. Без бахвальства, но по справедливости следует отметить, что динамика и масштаб наших реформ вышли на уровень необратимости. Проще говоря, заднего хода уже нет. Это серьезный успех», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что к позиции Казахстана прислушиваются ведущие мировые державы:«Это принципиально важно! Мы продолжим придерживаться заданного курса по защите национальных интересов через продвижение ценностей мира, дружбы и взаимовыгодного партнерства».

«Сохранить единство и солидарность»

Охватив в выступлении широкий круг вопросов, Касым-Жомарт Токаев поставил перед депутатами нового парламента несколько конкретных задач. В частности, необходимо кардинально обновить законодательство с учетом норм новой Конституции. Члены Курултая призваны обеспечить стабильность и качество законотворческой деятельности и уже в ходе первой сессии утвердить пакет важных законопроектов, среди которых внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования и развитие индустрии цифровых активов.

Кроме того, нужно законодательно дать старт проекту «Золотая виза» для привлечения в Казахстан высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала. Необходимо также установить законодательный запрет регистрации в социальных сетях детям младше 16 лет – это должно быть сделано «в приоритетном порядке».

«Правительство выступило с инициативой на законодательном уровне установить запрет регистрации детей младше 16 лет в социальных сетях. На этой теме я подробно останавливался в ходе недавней Августовской конференции. Данные меры принимаются многими странами. Поддерживаю эту инициативу», – сказал президент Казахстана.

Токаев напомнил, что новая конституция предоставляет парламенту широкие полномочия не только по формированию исполнительной и судебной ветвей власти, но и в решении стратегических вопросов. Депутаты обладают правом выражать вотум недоверия правительству и требовать от президента освобождения от должностей членов кабинета. Все это, по мнению Касым-Жомарта Токаева, усиливает влияние законодателей и укрепляет систему сдержек и противовесов между ветвями власти.

«Курултай призван стать связующим звеном между государством и народом, объединяя нашу нацию вокруг общих целей», – заявил Токаев, напомнив слова казахстанского писателя, депутата первого парламента Абиша Кекилбаева: «Высшее благо – единство».

«Согласие и сплоченность позволяют нам укреплять фундамент государственности и уверенно идти по пути прогресса. Благополучие и процветание возможны лишь там, где царит единство. Если мы сумеем сохранить наше единство и солидарность, то покорим еще немало высот и достигнем всех поставленных целей», – убежден Касым-Жомарт Токаев.