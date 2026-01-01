"Перенастройка политической системы": российские эксперты обсудили выборы в парламент Казахстана

«Уверен, что обновление политических институтов Казахстана не только открывает новую страницу в развитии казахстанской государственности, но и создает дополнительные возможности для дальнейшего укрепления наших двусторонних связей, в том числе через придание нового импульса межпарламентскому диалогу», – заявил посол.

«Традиция казахской государственности и современная модель демократии»

Даурен Абаев подчеркнул, что в выборах участвовали все 7 зарегистрированных в Казахстане политических партий. По предварительным данным, проголосовало более 9 млн 550 тыс. казахстанцев, явка превысила 74%. Победителем гонки стала партия «Адилет», набравшая 71% голосов.

Пятипроцентный барьер, допускающий избрание в парламент, преодолели 5 партий. В России граждане Казахстана могли голосовать на участках в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Омске и Астрахани, где находятся консульства. Явка избирателей в Москве составила 70%, эта цифра иллюстрирует общественный запрос на преемственность выбранного курса, сохранение политической стабильности и последовательную реализацию казахстанских реформ. Об этом же свидетельствует уверенная победа партии «Адилет».

«Хотел бы отметить, что показательно само возвращение понятия Курултай в систему государственных институтов, оно соединяет историческую традицию казахской государственности с современной моделью представительной демократии, – сказал Даурен Абаев. – Речь идет не о возвращении в прошлое, а об использовании исторической традиции как одного из символических оснований современной государственности. В совокупности все эти решения позволяют говорить не только об изменении структуры парламента, а перенастройке всей системы политической ответственности. Модернизация не противопоставляется накопленному опыту государственного строительства, напротив, она рассматривается как последовательное развитие и адаптация к новым общественным запросам».

«Учились в одних институтах и университетах»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов поздравил казахстанских коллег с успешным проведением выборов, которые российский сенатор назвал «судьбоносным политическим событием в современной истории Казахстана».

Сенатор подчеркнул, что общественный порядок, общественный покой в любом государстве определяется степенью управляемости социально-политических процессов со стороны руководства, и казахстанские реформы можно считать «примером этой самой управляемости». В свою очередь явка на выборы, превышающая 70%, свидетельствует о максимальном уровне социальной зрелости общества. Денисов уверен, что механизм межпарламентского сотрудничества наших стран сохранится.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Государственной Думы, координатор «Группы дружбы с Казахстаном» Виктор Селивёрстов также считает важным сохранять межпарламентское сотрудничество, тем более что некоторые российские и казахстанские депутаты «учились в одних институтах и университетах».

По мнению парламентария, за последние два года в Казахстане произошло столько политических событий, что, «наверное, хватит на пятидесятилетнюю историю». При этом стратегическое сотрудничество наших стран сформировано и будет развиваться.

Директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник отметил, что избирательная кампания в Казахстане может служить иллюстрацией высокой политической культуры страны.

«Кампания велась в русле цивилизованной полемики, мы знаем это не понаслышке, а через наших наблюдателей», – сказал дипломат, назвав «существенным моментом» то, что агитация проводилась на двух языках – казахском и русском, носила честный характер, и легитимность выборов не может вызывать сомнений.

При этом в соответствии с новой Конституцией Курултай становится инструментом реализации внешней политики, он осуществляет законодательное сопровождение внешнеполитического курса главы государства и это указывает на необходимость укреплять связи по линии парламентов.

Заместитель директора ИМЭМО РАН Сергей Афонцев считает результаты голосования свидетельством «мудрости казахстанского народа», выбравшего предсказуемость, транспарентность и приоритет национальных интересов.

«В мире остаётся всё меньше стран, в своей внутренней и внешней политике ориентированных на национальные интересы. Но республика Казахстан в этом отношении всегда была последовательной, подчёркивала свою независимость и ориентировалась исключительно на интересы своих граждан. И народ это поддерживает. Это очень важно, это вызывает очень глубокое уважение среди российского народа и российского экспертного аналитического и академического сообщества», – подчеркнул российский политолог.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что в Казахстане происходит смена поколений в политике появляются новые лица. По мнению Виноградова, такая ротация предохраняет общество от социальных и политических рисков, в Казахстане это хорошо понимают.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает, что переход Казахстана на пропорциональную систему выборов создаст стимул для развития многопартийности и снизит риск попадания в парламент случайных элементов.

«Никто не может поставить под сомнение легитимность этих выборов, которые станут точкой отсчета для новых реформ на благо всех граждан», – сказал Калачёв.

Руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинг» Кирилл Петров отметил, что средний возраст жителей Казахстана – 32 года, и молодежь является большим потенциалом. «Казахстанская молодежь увлеченно тянется к знаниям, молодые люди горят желанием узнавать новое, быть открытым миру как таковому, у них ярко выраженный запрос на справедливость. Они хотят позитивных изменений в стране, активно хотят в этом участвовать. Это можно только приветствовать», – заключил российский эксперт.

В целом эксперты отметили зрелость казахстанского общества и авторитет президента Казахстана, который настойчиво и последовательно проводит политические и экономические реформы, целью которых является модернизация и повышение конкурентоспособности страны и повышение уровня жизни народа.