"Жизненный путеводитель". День рождения казахского поэта Абая отметили в Казахстане и России

«Творческое и интеллектуальное наследие великого мыслителя занимает особое место в сокровищнице мировой и казахской культуры. Его учение – это нравственный компас и жизненный путеводитель для нашего народа. Он говорил о проблемах общества без прикрас, предостерегал от праздности и лени. Абаю принадлежит идея "Толық адам" – глубочайший по своему содержанию и актуальный во все времена концепт целостной человеческой личности, другими словами, путь самосовершенствования и духовного роста», – подчеркнул президент.

Токаев убежден, что наследие великого мыслителя будет и впредь служить воспитанию подлинного патриотизма и любви к Родине.

Мир Абая

Президент обратил внимание на то, что в нынешнем году День Абая отмечается в Казахстане на фоне масштабной трансформации государства и общества. Вступила в силу народная конституция, начался процесс обновления всех институтов власти. Токаев не сомневается, что это по-настоящему эпохальный период, закладывающий фундамент развития на многие годы вперед. В августе состоятся первые выборы в курултай – однопалатный парламент, который придаст новое качество реформам. Их суть состоит в том, чтобы дать мощный импульс прогрессу Казахстана, укрепить в обществе созидательные ценности.

«В вопросах формирования новой общественной этики, укрепления национальной идентичности и популяризации гуманистических идеалов мы неизменно обращаемся к творчеству Абая. Великий поэт и философ видел будущее народа в стремлении к знаниям, трудолюбию, ответственности, пророчески призывал к единству и согласию. "Слова назидания" – неиссякаемый родник, питающий всю систему ценностей современного Казахстана. Концептуальные идеи "Адал Азамат", "Таза Қазақстан" ("Честный гражданин", "Чистый Казахстан". – "Профиль"), "Закон и порядок" составляют основу гармоничного общества, о котором мечтал Абай. Теперь мы строим справедливый, сильный, прогрессивный Казахстан», – утверждает президент страны.

Нынешнее поздравление главы государства является своего рода концептуальным продолжением его статьи «Абай и Казахстан в XXI веке», опубликованной к 175-летию поэта. В статье говорится, что Абай оставил неизгладимый след в истории страны как ученый, мыслитель, поэт, просветитель, основатель новой национальной литературы, переводчик и композитор. В его стихах и прозе отразилось национальные самосознание, быт, мировоззрение, характер, душа, вера, язык, традиции и дух народа, которые позднее были оценены в качестве уникального явления, названного миром Абая. Идея формирования интеллектуальной нации, актуальная для современного Казахстана, была впервые высказана именно Абаем.

«Познать Абая – значит познать себя. Самопознание и постоянное саморазвитие человека, отдавая приоритет науке и образованию, являются выражением совершенства. Это и есть интеллектуальная нация. В связи с этим слово Абая должно стать руководящей силой поколения», – писал Касым-Жомарт Токаев.

Произведения великого поэта актуальны и сегодня. «Идеи Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас. Поэтому необходимо переосмыслить обоснование и рациональное использование его труда в модернизации нации», – призвал президент Казахстана.

Мудрость казахского народа

День Абая отпраздновали и в России. Посол Казахстана Даурен Абаев принял участие в возложении цветов к памятнику великого соотечественника в Москве на Чистых прудах. В этот день сюда по традиции пришли работники посольства, представители казахских культурных организаций, диаспоры и просто москвичи, неравнодушные к наследию поэта, который также известен переводами на казахский язык русских классиков. Посол Казахстана поблагодарил московские власти за помощь в организации акции и присутствующих на ней представителей российского внешнеполитического ведомства.

По словам Даурена Абаева, творчество Абая вобрало в себя всю мудрость казахского народа, определило его духовные горизонты на много лет вперед. Абай современен, к нему можно возвращаться бесконечно, уверен посол Казахстана.

Как всегда в День Абая у памятника поэту звучали стихи и музыка – на этот раз звуки домбры и скрипки в исполнении юных участников кружков, организованных для москвичей казахским землячеством.

Одним из гостей праздника стала педагог-нейропсихолог, уроженка Оренбургской области Дана Гельдэ. В беседе с «Профилем» она сказала, что мудрость Абая настолько велика, что для нее его творчество является настоящим жизненным ориентиром, который культивировался в ее семье, особенно с учетом того, что бабушка будущего педагога сама была поэтом и участвовала в казахских поэтических конкурсах – айтысах.

«Современная молодежь очень хорошо воспринимает Абая, – говорит почитательница его творчества. – На наши фестивали языков приходит много молодых, они с интересом слушают лекции о казахском языке, о культуре. Молодежь читает не только стихи Абая, но и "Слова назидания", она понимает его философию. Абай актуален и современен, как любой гений. Гении актуальны во все времена, они интересны читателям из века в век».

Государственный праздник День Абая был учрежден в Казахстане в 2020 году в преддверии 175-летия поэта. К настоящему моменту творчество поэта и мыслителя переведено на 116 языков. Имя Абая носит Казахский педагогический институт, театр оперы и балета в Алма-Ате, вершина в Малом Алма-атинском отроге хребта Заилийский Алатау. В Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева в Астане открыта академия, исследующая творчество Абая, в вузах Казахстана преподается курс «Абаеведение». В 2022 году в результате административного разделения Восточно-Казахстанской области была образована область Абай.

А в этом году «Слова назидания» Абая предложили включить в реестр ЮНЕСКО «Память мира». По словам министра культуры и информации Казахстана Аиды Балаевой, необходимые документы уже направлены на экспертную оценку.