30 лет свершений и успехов: к своему юбилею "Ростерминалуголь" пришел с внушительными результатами и в бизнесе, и в социальной политике

Как это было

Первый проект программы – специализированный угольный терминал, расположенный на берегу Финского залива неподалеку от поселка Усть-Луга (Ленинградская область). В мае 1996 года в документах появилось название – акционерное общество «Ростерминалуголь».

Уже осенью того же года стартовало строительство нового порта: первые ковши земли, первая дамба, первая насыпь в основание будущих причалов. Начались намыв территории, прокладка подъездных дорог, отсыпка грунта в основание причальных сооружений. Строили в любую погоду, проводя дноуглубительные работы, возводя намывные территории, километры дорог, – всё с нуля и в спартанских условиях! Компания стала первым терминалом нового порта, построенного в современной России.

С тех пор прошло три десятилетия. 30 лет непрерывного роста. Три очереди строительства – каждый этап стал вызовом, который руководство и работники угольного терминала принимали и побеждали.

27 декабря 2001 года от причала ушло первое судно – небольшой теплоход «Амур». На борту сухогруза были первые 3100 т российского угля, погруженного на причалах «Ростерминалугля». Сегодня сразу два судна класса Post-Panamax могут одновременно встать под погрузку к причалам терминала.

24 января 2006 года президент России дал старт второй очереди. Как часы заработал автоматизированный комплекс по перегрузке угля. В 2018 году на терминале произвели замену вагоноопрокидывателя. С тех пор станция разгрузки вагонов не имеет никаких ограничений и может работать с самым современным подвижным составом, в том числе повышенной вместимости. В результате значительно увеличилась скорость обработки вагонов – на выгрузку одного вагона с углем уходит чуть больше минуты.

В 2020-м терминал взял планку в 26,5 млн т угля. Это стало абсолютным собственным рекордом компании. Сегодня «Ростерминалуголь» – высокотехнологичный, современный комплекс: оснащен инновационным оборудованием, обладает высокими производственными мощностями. Пропускная способность терминала составляет 27 млн т.

За 30 лет работы причалы «Ростерминалугля» отгрузили 326 млн т угля. Было обработано более 4,5 млн вагонов. Под погрузку принято 5500 судов. Доля предприятия составляет 43% в грузообороте угольных портов Балтийского бассейна и 12% всего объема экспорта угля России. Кроме того, на предприятии разработана и внедрена долгосрочная программа повышения экологической безопасности. В производственных процессах используется полный спектр наилучших доступных технологий.

Люди – главное достояние

Еще на этапе строительства нового порта одним из вызовов стала нехватка кадров. Специалистов буквально приходилось собирать по всему миру, переучивать опытных мастеров и оперативно готовить молодых профессионалов. «Ростерминалуголь» справился и с этой задачей. Сегодня на предприятии трудятся 600 высококлассных специалистов, профессионалов, преданных своему делу, инициативных, умеющих работать в команде и поддерживать друг друга. Среди них насчитывается 23 династии. Максимальный стаж самой заслуженной – 67 лет.

С самого начала в компании проводилась политика чуткого отношения к сотрудникам – тем, кто создает ее благосостояние. И такой подход очень ценится в коллективе «Ростерминалугля»: для работников компания – это не только место работы, но, по сути, второй дом, где тебе всегда помогут и поддержат.

В праздничном обращении к коллективу в честь 30‑летия компании управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов дал очень точную характеристику: «Люди особой закалки, уникальный характер которых куется на тонкой линии причала! Вы удивительным образом объединяете в себе романтику моря и прочность прибрежных скал! Люди – наше главное достояние, потенциал и особая история. Биография каждого работника навсегда вписана в книгу жизни терминала. Ведь успех предприятия – это результат усилий, таланта и целеустремленности его сотрудников».

Талант и целеустремленность сотрудников – это не фигура речи: в компании действительно создана эффективная система постоянного повышения уровня квалификации персонала и развития личных достижений работников. В том числе конкурс профессионального мастерства, например соревнования среди операторов портовой техники – стакеров‑реклаймеров. Они стали прообразом уникальных «Гонок на монстрах», к которым теперь присоединились коллеги из «Восточного Порта», расположенного на другом конце страны, в Находке.

Профессионалы АО «Ростерминалуголь» известны не только благодаря филигранному управлению сложной и громоздкой техникой. Начальник службы АСУ и ИТ Евгений Веричев стал победителем XXVI Всероссийского конкурса «Инженер года». Его работа по цифровизации процессов на стивидорном предприятии (номинация «Аппаратно-программные средства обработки информации, роботизированные устройства») получила высокую оценку профессионального жюри конкурса. Ее выделили как одну из лучших среди более 70.000 работ, представленных инженерами из 58 регионов страны. После этой победы имя Евгения Веричева занесено в Реестр профессиональных инженеров России.

©Пресс-служба АО «Ростерминалуголь»

Быстрее, выше, сильнее!

Общий дом – общие интересы! Сплоченность трудового коллектива крепнет, в том числе за счет верных ориентиров, теплых традиций и общих ценностей. Особую страсть сотрудники «Ростерминалугля» испытывают к спорту. Вместе с семьями портовики регулярно участвуют в спортивных мероприятиях разного уровня: в туристических слетах с уклоном в спортивное ориентирование, в марафонах на разные дистанции, включая благотворительные забеги краевого и федерального значения, в турнирах по настольному теннису с собственной командой «Ростерминалугля», в футбольных матчах краевого уровня и даже в морских регатах.

«Мы рады, что смогли создать внутри коллектива такой позитивный микроклимат, который помогает сотрудникам не только постоянно расти профессионально, но и раскрывать свой творческий потенциал и чувствовать себя активной частью большой компании», – отметил управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Артур Седов.

Этапы становления