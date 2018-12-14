19 декабря 2018
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Зарубежье
19.12.2018
За что президента Бразилии ненавидят либералы, мигранты и феминистки
Сергей Балмасов
НОВОСТИ
Политика
19.12.2018
МИД РФ считает, что шантажировать Россию бессмысленно и контрпродуктивно
НОВОСТИ
Политика
18.12.2018
Экс-советник Трампа: начальник ГРУ Сергун умер в Ливане
НОВОСТИ
Политика
16.12.2018
В ДНР рассказали о ночоной перестрелке с украинскими разведчиками
Политика
15.12.2018
События недели в политике. 17 – 23 декабря 2018 года
Юлия Макарова
НОВОСТИ
Общество
15.12.2018
Объединительный «собор» выбрал главу раскольнической церкви в Киеве
НОВОСТИ
Зарубежье
14.12.2018
Опубликованы Рождественские открытки королевской семьи Великобритании
НОВОСТИ
Политика
14.12.2018
Лукашенко назвал дату встречи с Путиным
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