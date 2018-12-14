19 декабря 2018
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Политика

За что президента Бразилии ненавидят либералы, мигранты и феминистки Зарубежье
За что президента Бразилии ненавидят либералы, мигранты и феминистки
Сергей Балмасов
МИД РФ считает, что шантажировать Россию бессмысленно и контрпродуктивно НОВОСТИПолитика
МИД РФ считает, что шантажировать Россию бессмысленно и контрпродуктивно
Экс-советник Трампа: начальник ГРУ Сергун умер в Ливане НОВОСТИПолитика
Экс-советник Трампа: начальник ГРУ Сергун умер в Ливане
В ДНР рассказали о ночоной перестрелке с украинскими разведчиками НОВОСТИПолитика
В ДНР рассказали о ночоной перестрелке с украинскими разведчиками
События недели в политике. 17 – 23 декабря 2018 года Политика
События недели в политике. 17 – 23 декабря 2018 года
Юлия Макарова
Объединительный «собор» выбрал главу раскольнической церкви в Киеве НОВОСТИОбщество
Объединительный «собор» выбрал главу раскольнической церкви в Киеве
Опубликованы Рождественские открытки королевской семьи Великобритании НОВОСТИЗарубежье
Опубликованы Рождественские открытки королевской семьи Великобритании
Лукашенко назвал дату встречи с Путиным НОВОСТИПолитика
Лукашенко назвал дату встречи с Путиным

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