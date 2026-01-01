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Авиакомпанию easyJet покупает инвестфонд из США

Совет директоров британского лоукостера единогласно высказался за то, чтобы рекомендовать акционерам согласиться на сделку, говорится в опубликованном 6 августа 2026 года пресс-релизе компании.

Непосредственным покупателем является Eagle Bidco, владельцем которой выступает через свои структуры американский инвестиционный фонд Apollo Global Management (активы в его управлении приближаются к $1 трлн).

Акционерам easyJet предлагают по £7,15 наличными, так что в целом компанию оценили в £5,7 млрд (примерно $7,7 млрд).

Предложение предполагает 81%-ую премию к котировкам бумаг компании на закрытии в последний торговый день до появления информации о возможной сделке. Предложение включает 54%-ую премию к котировкам на закрытии 27 февраля 2026 года – то есть в последний торговый день перед началом войны США и Израиля с Ираном.

"В Apollo многие годы наблюдали за easyJet и считают, что easyJet Group представляет собой один из наиболее привлекательных бизнесов в мировой авиации", – указывается в пресс-релизе.

Отмечаются сильный бренд, привлекательность для клиентов, масштабная сеть, хорошие позиции на привлекательных рынках, дисциплинированная операционная модель, диверсификация бизнеса. В настоящее же время налицо хорошие возможности для расширения операционных и коммерческих амбиций, считают в инвестфонде. В Apollo заявили о полной поддержке менеджмента easyJet.

Apollo не впервые выступает инвестором в сферу авиаперевозок – фонд работает с Sun Country, Aeromexico, Atlas Air.

"В контексте сохраняющейся рыночной и макронеопрделенности в Apollo и Bidco уверены, что следующую фазу роста и развития easyJet будет лучше реализовать в качестве частной компании. Это обеспечит доступ к капиталу и позволит долгосрочное бизнес- и стратегическое планирование, что даст менеджменту возможность инвестировать с большей гибкостью", – подчеркивается в пресс-релизе.

Сделка подлежит одобрению регуляторов, она может быть закрыта к концу I квартала 2027 года.

Компания easyJet – один из крупнейших европейских лоукостеров. Ежегодно ее самолеты перевозят более 100 млн человек. Эскалация на Ближнем Востоке отрицательно отразилась на финансах компании (как и других игроков отрасли). В условиях повышения цен на топливо в апреле – июне прибыль до уплаты налогов рухнула на 70% до £85 млн.

Информация о заинтересованности в приобретении easyJet впервые появилась 1 июня 2026 года. Возможную сделку связывали с давлением, под которое попала отрасль ввиду роста цен после начала Иранской войны. Покупателем выступала инвестиционная компания Castlelake, предложившая £5,5 млрд. 10 июля было объявлено, что easyJet примет предложение Apollo – £5,7 млрд.

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Метки: авиакомпании авиация
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