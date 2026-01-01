Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 68 человек

По данным Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), на которые ссылается Reuters, число погибших достигло 68.

Как сообщает агентство Antara, ранее в BNPB информировали не менее чем о 199 раненых. Почти 10 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Правительство республики направило пострадавшим 52 т гуманитарной помощи.

Российское посольство в Индонезии в своем Telegram-канале выразило соболезнования в связи с жертвами и разрушениями.

Землетрясение в Индонезии

Подземные толчки, зафиксированные на малой глубине всего в 10 км, привели к столь тяжелым последствиям из-за поверхностного характера очага. По данным сейсмологов, эпицентр располагался в акватории моря Флорес примерно в 68 км к северо-западу от города Энде.

Причиной катастрофы послужило резкое смещение пластов в районе впадины Флорес – крупного тектонического разлома, проходящего через этот регион. Столь мощное землетрясение в Индонезии обусловлено ее географическим положением в Тихоокеанском огненном кольце – одной из самых сейсмически активных зон мира.

Сразу после основного удара стихии власти объявили официальное предупреждение о цунами, спровоцировавшее панику и массовую эвакуацию жителей в горы, однако его отменили через три часа, когда максимальная высота приливных волн в прибрежной зоне не превысила полутора метров.

Ситуация в Индонезии осложняется непрекращающейся сейсмической активностью. Местные метеорологические службы зарегистрировали около 1600 афтершоков, причем сила наиболее мощных повторных толчков достигала магнитуды 6,2.

Кроме того, стихийное бедствие спровоцировало масштабные горные оползни, которые полностью заблокировали движение по ключевой транспортной артерии острова Трансфлоресскому шоссе, что существенно затруднило продвижение спасательных отрядов в наиболее пострадавшие районы.