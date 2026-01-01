Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Ким Чен Ыном

Трамп отметил, что никто из его предшественников Ким Чен Ыну "не нравился" – ни Джо Байден, ни Барак Обама. "Ему вообще никто не нравился. Но у меня с ним прекрасные отношения", – сказал глава Белого дома журналистам в Овальном кабинете.

Ранее Трамп сообщил, что поручил главе Пентагона Питу Хегсету сократить масштабы совместных военных учений США и Южной Кореи, назвав сами маневры необязательными. В МИД КНДР эти учения охарактеризовали как репетицию агрессивной войны и заявили о готовности дать на них ответ.

Начало маневров Ulchi Freedom Shield запланировано на понедельник, 17 августа. По данным Пхеньяна, в учениях примут участие десятки тысяч военнослужащих, будет задействована военная техника США, Южной Кореи и других стран.

Учения проходят на фоне роста напряженности в различных регионах мира и усиления военного сотрудничества между Вашингтоном, Сеулом и Токио. По мнению КНДР, взаимодействие трех стран приобретает характер "ядерного альянса", а наращивание военного потенциала Южной Кореи и Японии создает дополнительную угрозу безопасности на Корейском полуострове.

Отношения двух лидеров

В конце апреля 2025 года стало известно, что администрация президента США втайне проводит обсуждения и консультируется с экспертами, рассматривая варианты потенциального возобновления диалога с КНДР. По данным журналистов, КНДР пока занимает относительно низкое место в списке приоритетов Трампа, однако политик дал понять, что хотел бы возобновить переговоры с Ким Чен Ыном.

Несмотря на то что Трамп раньше уверял, что может легко договориться с Ким Чен Ыном, эксперты в США считают, что у президента больше нет серьезных рычагов влияния на Пхеньян, заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Сидни Сайлер, ранее занимавший пост координатора по Северной Корее в национальной разведке США

По его словам, Трамп часто называет КНДР "ядерной державой". Как отметил аналитик, это попытка президента США показать уважение к Северной Корее и продемонстрировать, что он не собирается обращаться с Пхеньяном как с проигравшей стороной.

В конце июня 2019 года Трамп, который тогда занимал пост президента в рамках своего первого срока, и Ким Чен Ын провели переговоры в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Стороны тогда договорились создать группу переговорщиков для обсуждения денуклеаризации Корейского полуострова.