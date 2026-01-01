Венгерская MOL договорилась с Janaf о транзите по Адриатическому нефтепроводу

Текущая договоренность действует до 31 декабря, сообщила Janaf в пятницу, 7 августа 2026 года. Принцип "бери или плати" (take-or-pay) означает, что заказчик обязуется либо фактически получить согласованный объем товаров или услуг, либо оплатить заранее оговоренную сумму, даже если он фактически ничего не взял. Другие подробности договоренности не разглашаются.

Роль Адриатического нефтепровода

До 2022–2024 годов Адриатический нефтепровод имел региональное значение. Для Европы он являлся вспомогательной инфраструктурой, а не стратегической артерией поставок. По официальным данным, сейчас через Adria идет нефть нероссийского происхождения, хотя MOL заинтересована в получении российского сырья.

MOL и Janaf начали обсуждать возможности транзита нефти российского происхождения по Адриатическому нефтепроводу после того, как снабжение Венгрии и Словакии сырьем по трубопроводу "Дружба" было прервано в конце января 2026 года. Предполагается, что сбой был вызван повреждением инфраструктуры нефтепровода на территории Украины.

В марте MOL и принадлежащий ей нефтеперерабатывающий завод Slovnaft направили в Генеральный директорат Европейской комиссии по вопросам конкуренции письмо, в котором выдвинули в адрес Janaf обвинения. По версии MOL, оператор злоупотребил монопольным положением, отказавшись поставлять нефть российского происхождения, а также завысил тарифы на свои услуги. В Janaf тогда заявили, что услуги по транспортировке нефти оказываются всем клиентам на равных условиях, а их цена зависит от объемов.

Сегодня Венгрия и Словакия остаются одними из немногих стран ЕС, продолжающих получать российскую нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба" благодаря исключениям из европейских санкций. Если Адриатический нефтепровод сможет обеспечить сопоставимые объемы поставок, зависимость этих стран от российской нефти уменьшится.

О Janaf и MOL

Janaf (Jadranski naftovod d.d.) – это хорватская государственная компания, оператор Адриатического нефтепровода (Adria), соединяющего нефтяной терминал на острове Крк с Хорватией, Венгрией, Сербией, Словакией, Чехией и другими странами Центральной Европы. Мощность системы протяженностью около 630 км составляет 34 млн тонн нефти в год.

MOL – крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии со штаб‑квартирой в Будапеште. Это вертикально интегрированный энергетический концерн, работающий в десятках стран. Компания ведет добычу нефти и газа в нескольких странах, включая Венгрию, Хорватию, Азербайджан, Великобританию и другие.