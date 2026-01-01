Верховная рада утвердила Евгения Хмару новым главой Минобороны Украины

Хмара ранее заявил на заседании Рады, что уже уволился с военной службы, чтобы занять кресло министра обороны. Согласно закону, руководитель оборонного ведомства должен быть гражданским лицом.

«Я стою перед вами как гражданское лицо. Уволен в соответствии с законом о воинской обязанности и военной службе, статья 26», – сказал депутатам Хмара.

Кто такой Евгений Хмара?

Евгений Хмара до назначения на пост министра обороны имел звание генерал-майора и являлся кадровым офицером спецслужб. С 2011 года служил в Центре специальных операций "А" ("Альфа") Службы безопасности Украины. В 2025-м Хмара возглавил это подразделение.

С 5 января по 16 июля 2026 года Хмара временно исполнял обязанности председателя СБУ. В июле 2026-го Хмару назначили временно исполняющим обязанности министра обороны.

Почему ушел в отставку министр обороны Украины Михаил Фёдоров?

Евгений Хмара сменил на должности министра обороны Михаила Фёдорова. Тот ушел в отставку в июле из-за острого конфликта с тогдашним главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, разногласий по поводу военных закупок и распределения ресурсов на фронте. Фёдоров открыто предлагал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сменить военное руководство (включая Сырского), чтобы изменить стратегию ведения боевых действий. Увольнение Фёдорова было юридически оформлено через отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что повлекло за собой роспуск всего правительства.