Инфраструктура НПЗ в Ярославле получила повреждения в результате масштабной атаки БПЛА

По словам главы Ярославской области, было нейтрализовано 124 беспилотника. "Есть повреждения инфраструктуры НПЗ. Спецслужбы работают над ликвидацией возгорания", – сообщил глава региона в мессенджере "Макс".

По данным Евраева, обломками сбитых летательных аппаратов выбило стекла в нескольких многоквартирных и частных домах. Также повреждения получили личные автомобили.

Минувшей ночью и утром в Ярославской области объявляли беспилотную и ракетную опасность. Как указывал Евраев, для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из облцентра в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Впоследствии проезд восстановили.

В Ярославле находится нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС (ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", бывший Ново-Ярославский НПЗ). Он является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на севере России и перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, масла, битумы и парафины. Завод расположен непосредственно в черте Ярославля на Московском проспекте.

17 сентября в Ярославской области в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Тогда Евраев также сообщал, что предприятие получило повреждения. Пострадавших не было.