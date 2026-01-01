На заводе Наval в Тульской области планируют нарастить производство на треть

"Сейчас завод выпускает 660 автомобилей в сутки. С запуском третьей смены в октябре планируется увеличить объем производства до 850 машин в сутки. Кроме того, в 2027 году, после ввода новых цехов по производству компонентов, предприятие рассчитывает выйти на выпуск до 200 тыс. автомобилей в год", – приводит слова Живова "Интерфакс" 19 августа 2026 года, в среду.

Наval, говорит Живов, планомерно наращивает локализацию. В планах бренда – запуск цехов по производству коробок передач, шасси, деталей интерьера, а также литейного производства, где будут изготавливать блоки цилиндров и корпуса коробок передач. Запуск цеха трансмиссии, как предполагается, состоится до конца года.

В расчете на рост рыночной доли

Сейчас Haval занимает 12-13% российского рынка, бренд входит в тройку лидеров по продажам. Наращивание производства откроет путь к увеличению доли рынка. Дополнительно поддержит бренд допуск моделей Haval к работе в такси (Jolion, F7, F7x входят в соответствующий перечень Минпромторга).

Судя по информации от администрации Тульской области, в 2024 года на заводе было произведено более 132 тыс. автомобилей Haval, в 2025 году – 111,3 тыс.

В производственной линейке – шесть моделей: городские кроссоверы Jolion, интеллектуальные кроссоверы F7, кросс-купе F7x, "высокофункциональные кроссоверы" Dargo (подробно о тест-драйве Dargo писал в "Профиле" Игорь Моржаретто), кроссоверы повышенной проходимости H3 и H7. В 2027 году хотят освоить выпуск новых моделей.

Рождение завода и его расширение

Завод Haval начал работать с июня 2019 года, он располагается в индустриальном парке "Узловая", что на пересечении трассы М-4 "Дон" и дороги Тула – Новомосковск, почти вплотную к западным окраинам последнего.

В марте 2024 года заработало производство двигателей для автомобилей Haval. Рассчитывали, что здесь обеспечат двигатели для более чем 90% машин Haval в России.

18 августа 2026 года в пресс-службе GWM информировали: на заводе Haval состоялся запуск второй линии штамповки. Площадь нового производственного корпуса составляет более 7000 кв. м. Общая площадь цеха штамповки превышает 18.000 кв. м, а суммарная производительность составляет до 960 деталей в час. На обеих линиях штамповки изготавливается более 80 позиций – детали пола, крыши, боковины кузова, дверные панели, усилители лонжеронов, крыла, крыши и боковых панелей.

К настоящему моменту заводской комплекс включает штамповочное, сварочное, окрасочное и сборочное производства, а также завод двигателей. Общая территория завода превышает 190.000 кв. м.

Haval – это китайский автомобильный бренд, основанный в 2013 году компанией Great Wall Motor. Интересно, что название это связывают с английской фразой "I have all" – "У меня есть все".