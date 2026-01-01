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Арнольд Шварценеггер спасает Рождество в трейлере к фильму "Человек с мешком"

Официально представлен трейлер рождественской экшен-комедии "Человек с мешком" (The Man with the Bag). Главные роли в праздничной картине исполнили Арнольд Шварценеггер и звезда сериала "Джек Ричер" Алан Ричсон. Фильм выйдет в декабре 2026 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Кадр из фильма "Человек с мешком"

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

"Озорник встречает добряка", – говорится в описании трейлера к фильму на YouTube-канале Amazon.

Завязка истории строится на праздничном форс-мажоре: накануне самой важной ночи в году обиженный и жадный эльф похищает у Санта-Клауса волшебный красный мешок с подарками, поставив под угрозу все Рождество.

Чтобы провернуть ответную операцию и вернуть похищенное имущество, Санта-Клаус (Арнольд Шварценеггер) решает прибегнуть к нестандартным методам. Он открывает свой знаменитый "список непослушных детей" и нанимает для дела профессионального взломщика Вэнса (Алан Ричсон), который совсем недавно вышел из тюрьмы и пытается наладить жизнь ради дочери.

Вэнсу, Санте и собранной на скорую руку банде эльфов-неудачников придется объединить усилия, обучить сказочных существ воровскому ремеслу и организовать величайшее ограбление в истории, чтобы спасти праздник.

Для 79-летнего Арнольда Шварценеггера это первая крупная роль в кино после пятилетнего перерыва, а также возвращение в жанр зимних комедий спустя 30 лет после выхода фильма "Подарок на Рождество" (1996).

Постановщиком картины стал Адам Шенкман, известный по работе над фильмами "Лысый нянь: Спецзадание", "Рок на века" и "Свадебный переполох".

Последние и будущие работы Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер активно расширяет свою фильмографию, совмещая съемки в современных стриминговых проектах с подготовкой к возвращению в свои культовые франшизы. В последние годы 79-летний актер сместил фокус на сериальный формат, новые комедийные образы и долгожданные продолжения классических боевиков.

Главные актуальные проекты:

  • Экшен-сериал "ФУБАР" (FUBAR) – первый масштабный игровой сериал в карьере Шварценеггера на платформе Netflix. Актер исполнил роль ветерана ЦРУ, который перед выходом на пенсию узнает, что его дочь также является секретным агентом. Шоу получило высокие рейтинги и было продлено на второй сезон.
  • Анимационная антология "Секретный уровень" (Secret Level) – проект Amazon Prime Video, созданный по мотивам культовых видеоигр. Шварценеггер принял участие в озвучке, подарив голос Королю Элстрому, а одну из ролей в этой же новелле озвучил его сын Патрик.
  • Документальный мини-сериал "Арнольд" (Arnold) – трехсерийный биографический проект Netflix. В нем детально отражены три главных этапа жизни легенды: триумф в бодибилдинге, эпоха лидерства в Голливуде и период губернаторства в Калифорнии.

Картины в производстве и анонсы:

  • Экшен-триллер "Семейство Келли" (The Kellys) – динамичный боевик в духе "Ричера". Проект примечателен тем, что Шварценеггер вновь снимется вместе с Майклом Бином, своим коллегой по первому фильму "Терминатор".
  • Ретро-комедия "Кунг Фьюри 2" (Kung Fury 2) – долгожданный сиквел культовой короткометражки. Актер уже полностью завершил работу над своими сценами, в которых он примерил на себя ироничный образ президента США.
  • Возвращение к классическим франшизам – актер официально подтвердил, что ведет переговоры со студиями о перезапуске трех своих легендарных историй. Сценарии новых картин пишутся специально с опорой на текущий возраст Шварценеггера. Это будут "Конан-король" (King Conan), "Коммандо 2" (Commando 2) и новый фильм во вселенной "Хищника" (Predator).

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Метки: Арнольд Шварценеггер кинофильмы
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