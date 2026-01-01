Четвертый сезон комедийного сериала "Тед Лассо" официально стартовал

Премьера четвертого сезона состоялась сегодня, 5 августа 2026 года, на Apple TV. Начался выпуск новых эпизодов.

Подробности четвертого сезона:

Завязка сюжета. Действие начинается спустя три года после финала предыдущей части. Потерявший вкус к обычной жизни Тед Лассо работает в супермаркете в Канзасе, пока на его пороге не появляется старая лондонская делегация с уговорами вернуться в Англию.

Пополнение в тренерском штабе. Команду наставников разбавит новый ключевой персонаж – угрюмая и суровая Элис Чилтон в исполнении Тани Рейнольдс (звезда сериала "Сексуальное просвещение"). Она занимает пост ассистента и изначально скептически относится к методам Лассо.

Проблематика новых серий. Сценарий открыто поднимает тему гендерного неравенства в большом спорте, включая проблемы с финансированием, плохие условия в раздевалках и пренебрежение со стороны спортивных журналистов.

Финансовые риски. Менеджеру Лесли Хиггинсу в новых эпизодах приходится решать проблему экономической стабильности клуба, поскольку запуск женского направления ставит под угрозу общий бюджет франшизы.

График релизов. Сезон состоит из 10 эпизодов. Серии будут выходить на стриминге еженедельно по средам, а финальный эпизод покажут 7 октября 2026 года.

О чем были первые три сезона "Теда Лассо"

Персонаж Теда Лассо изначально появился не в кино, а в серии комедийных рекламных скетчей для американского спортивного канала еще в 2013 году. Спустя семь лет этот короткий комедийный концепт разросся до полноценного большого сериала.

Шоу стартовало в разгар пандемии 2020 года и моментально завоевало статус главного терапевтического проекта эпохи за счет своей обезоруживающей доброты, а позже дважды забрало престижную премию "Эмми" как лучший комедийный сериал года.

Главным двигателем первых трех сезонов был скрытый внутренний конфликт вокруг футбольного клуба "Ричмонд". Новая владелица команды Ребекка Уэлтон наняла некомпетентного американского тренера с единственной целью – полностью развалить клуб и тем самым отомстить своему бывшему мужу. Однако искренний оптимизм и добродушие Теда постепенно растопили лед, влюбив в себя игроков, циничных фанатов и саму владелицу.

Прошлые сезоны запомнились зрителям не столько спортивными достижениями, сколько глубокой проработкой ментального здоровья персонажей.

Сюжет открыто разбирал панические атаки самого тренера, вызванные тяжелой детской травмой, и болезненную борьбу сурового капитана команды Роя Кента со своими внутренними барьерами.

В финале предыдущей части мужской состав "Ричмонда" уверенно завершил чемпионат, а сам Тед принял осознанное решение оставить Англию и улетел обратно в США ради сына.