Создатели сериала God of War пересмотрят кастинг из-за критики зрителей

Херст выбыл из-за разрыва бицепса. Вслед за ним площадку покинул и Винсон. В результате шоу лишилось двух центральных персонажей. Об этом пишет Comic Book Movie.

После публикации в Сети первого изображения Херста и Винсона в образах отца и сына последовала резкая критика. Херста сравнивали с косплеером, а Винсона сочли слишком юным. Часть комментариев касалась несоответствия внешности ребенка образу Атрея из игр.

Amazon объявила новый кастинг с обновленными требованиями. Вместо изначального диапазона 9–12 лет студия теперь ищет исполнителя роли Атрея в возрасте 14–17 лет.

Пересмотр коснулся и роли Труд, юной богини силы, дочери Тора и Сиф. Ранее утвержденная Айла Остин покинула проект, так как компания теперь также ориентируется на возрастную категорию 14–17 лет.

Amazon и Sony, вероятно, нашли замену Райану Херсту. Как стало известно Variety, Дейв Батиста ведет переговоры о главной роли в сериале. Актер рассматривается как кандидат, способный приступить к работе без длительной физической подготовки. Его параметры соответствуют образу Кратоса из игр.

Говорить о более глубоких творческих проблемах проекта пока рано. Однако состав сериала фактически предстоит формировать заново, и финальный каст остается неопределенным.

Осеннее возобновление съемок, на которое рассчитывали Amazon и Sony, теперь выглядит все менее вероятным.

Нынешние проблемы с кастингом стали продолжением затяжного кризиса, с которым сталкивается производство сериала. Ранее проект полностью покинула первоначальная команда авторов во главе с шоураннером Рейфом Джадкинсом и продюсерами Хоуком Остби и Марком Фергусом.

Студии Amazon и Sony посчитали их сценарии качественными, но решили полностью сменить творческое направление, из-за чего весь готовый материал для первого сезона был отправлен в корзину.

До того как Райан Херст порвал бицепс, съемочная группа уже успела полностью отснять четыре полноценных эпизода первого сезона. Теперь из-за полной замены Кратоса, Атрея и Труд весь этот огромный массив дорогостоящего материала придется полностью утилизировать и переснимать с нуля с новыми актерами, что удваивает производственный бюджет проекта.

Изначально боссы Amazon планировали снимать первый и второй сезоны проекта единым непрерывным блоком, чтобы зафиксировать возраст юных актеров до того, как они визуально вырастут. Нынешнее решение полностью переписать кастинг и поднять возрастную планку героев до 17 лет разрушило эту производственную модель, сделав параллельные съемки невозможными.