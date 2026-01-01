Стартовали съемки второго сезона фантастического сериала "Одна из многих"

Над новой главой фантастической драмы "Одна из многих" (Pluribus) работает прежняя творческая команда. Создателем и шоураннером выступает Винс Гиллиган ("Во все тяжкие"), а к главной роли вернулась Рэй Сихорн ("Лучше звоните Солу"). Об этом пишет Dark Horizons.

Помимо Рэй Сихорн, получившей за роль Кэрол премию "Золотой глобус" и "Эмми" как лучшая актриса, в касте сериала задействованы Каролина Выдра и Карлос Мануэль Весга. В первом сезоне также появлялись Мириам Шор и Джон Сина, сыгравший самого себя в одном из эпизодов. Музыкальное сопровождение к новым сериям продолжит писать композитор Дейв Портер, создавший культовые саундтреки к прошлым вселенным Гиллигана.

Само шоу получило 99% положительных отзывов на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Дебютный сезон проекта установил абсолютный рекорд для стриминга Apple TV, официально став самым просматриваемым сериалом за всю историю существования платформы. Фантастическая драма превзошла по суммарной аудитории такие признанные хиты сервиса, как "Тед Лассо", "Разделение" и "Утреннее шоу". Руководство компании изначально делало на проект высокую ставку, продлив его на второй сезон еще до официальной премьеры первых серий в ноябре 2025 года.

О чем был первый сезон "Одной из многих"

В основу сюжета "Одной из многих" легла оригинальная научно-фантастическая концепция, переворачивающая классические каноны постапокалипсиса. Действие картины разворачивается в мире, который оказался полностью порабощен загадочным вирусом тотального позитива.

Столкнувшись с этой аномалией, человечество стремительно утратило способность испытывать грусть, злость, страх или сомнения. Зараженные люди навсегда лишаются критического мышления и индивидуальности, превращаясь в абсолютно послушное общество одинаково счастливых и улыбающихся граждан, выстраивающих новую пугающую утопию.

Главная героиня истории – угрюмая писательница Кэрол Стурка, роль которой исполнила Рэй Сихорн. Она оказывается одной из всего 12 человек на планете, обладающих абсолютным иммунитетом к инопланетной заразе.

В отличие от остальных, Кэрол не прикидывается счастливой – из-за своей изоляции она остается один на один со своей депрессией, внутренним кризисом и тяжелой психологической травмой после потери близких в самом начале катастрофы.

Сюжет рассказывает о выживании Кэрол в условиях этого "идеального ада" искусственного блаженства, где она пытается сохранить рассудок, найти других выживших и вернуть человечеству право на свободную волю, несовершенство и весь спектр настоящих чувств.