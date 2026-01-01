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Путин установил особый порядок передачи государству выморочных вкладов россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ в понедельник, 2 ноября 2026 года. Новый порядок распространяется на деньги в рублях и иностранной валюте, а также на драгоценные металлы, размещенные на банковских счетах и вкладах граждан, со дня смерти которых прошло более пяти лет, при отсутствии открытых наследственных дел.

Как следует из указа, перечень такого имущества сформирует Росимущество. Ведомство будет опираться на сведения ФНС, Федеральной нотариальной палаты, Федеральной службы судебных приставов и банков.

ФНС до 1 декабря 2026 года должна подготовить данные об умерших гражданах и их банковских счетах и передать их Росимуществу. После этого Росимущество направит информацию в Федеральную нотариальную палату для проверки отсутствия открытых наследственных дел.

Указ также определяет порядок работы с иностранной валютой и драгоценными металлами. Средства в иностранной валюте подлежат перечислению в рублях, а стоимость драгметаллов рассчитывается по условиям договора банковского счета или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России.

Что такое выморочное имущество и как закон регулировал его раньше

Понятие "выморочное имущество" закреплено в статье 1151 Гражданского кодекса РФ. Этим термином называют собственность умершего гражданина, которая переходит государству, если на нее никто не претендует. Это происходит в тех случаях, когда у человека вообще не осталось родственников, никто из них не имеет права наследовать, все они были лишены наследства по завещанию либо добровольно отказались от него, не указав, в чью пользу совершают отказ.

До принятия нового указа процедура перехода невостребованных денег государству была крайне сложной. Если порядок оформления "забытых" квартир и земли государственными органами был давно отработан на практике, то с банковскими счетами возникал правовой вакуум. Банки не имели юридических оснований самостоятельно распоряжаться средствами умерших клиентов и не могли передавать их в казну без сложного судебного процесса по каждому конкретному случаю.

В результате на счетах российских кредитных организаций годами "зависали" огромные суммы. Процесс их выявления был затяжным и непрозрачным, поскольку у ведомств не было единого цифрового механизма для автоматического взаимодействия между органами ЗАГС, налоговой службой, банками и нотариусами. Новый порядок призван автоматизировать эту цепочку и перевести учет "спящих" денег в системное русло.

Как защищены права законных наследников

Установление нового порядка не означает, что государство навсегда забирает деньги граждан без возможности их возврата. Пятилетний срок – это серьезный временной буфер, поскольку по стандартным правилам для принятия наследства отводится всего шесть месяцев. Если за пять лет никто не обратился к нотариусу и не открыл наследственное дело, это лишь дает Росимуществу право признать вклад выморочным и перечислить средства в бюджет.

Если законные наследники обнаружат "забытый" вклад уже после того, как деньги ушли государству, они имеют право вернуть их. Для этого преемникам придется обратиться в суд с иском к Росимуществу о признании права собственности на наследство и возврате денежных средств. Главное условие для победы в суде – доказать, что срок для принятия наследства был пропущен по уважительным причинам. Например, если человек не знал и не должен был знать о смерти родственника либо тяжело болел.

После того как суд признает права наследника, государство обязано компенсировать ему стоимость вклада. Так как сама иностранная валюта или драгоценные металлы к этому моменту уже будут конвертированы, законному наследнику выплатят их полный денежный эквивалент в рублях. Выплата будет произведена в полном объеме за счет средств казны РФ, в которую ранее и поступил выморочный вклад.

Ранее в Минфине назвали фейками сообщения о планах заморозить вклады.

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Метки: Владимир Путин
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