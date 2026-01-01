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  3. России нужно рассмотреть железнодорожный выход к Индийскому океану – Хуснуллин

России нужно рассмотреть железнодорожный выход к Индийскому океану – Хуснуллин

Вице-премьер РФ заявил, что при рисках на Босфоре и в Ормузском проливе могут потребоваться альтернативные маршруты, проходящие через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. По словам Марата Хуснуллина, "любые варианты выхода к Индии годятся".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

©Russian Government via Globallookpress.com

Зампред правительства также отметил, что российская строительная отрасль нуждается в долгосрочном финансировании.

"Строительная отрасль уже сейчас способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год. Но если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше", – цитирует Хуснуллина ТАСС.

Босфорский пролив: главные экспортные ворота юга России

Босфор (совместно с Дарданеллами) напрямую связывает черноморские порты РФ (Новороссийск, Тамань, Туапсе) с Мировым океаном. Любые ограничения в проливе бьют по объемам поставок.

  • Экспорт зерна. Через Босфор проходит более 35% всего российского экспорта зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза). Это основной маршрут поставок в страны Ближнего Востока, Африки и Азии.
  • Экспорт нефти и нефтепродуктов. Пролив обеспечивает транспортировку крупных объемов российской нефти марки Urals, отгружаемой из Новороссийска.
  • Прочие товары. Черноморский маршрут критически важен для экспорта российских минеральных удобрений, черных металлов и угля.

Ранее турецкие власти повысили почти на 15% стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы – до $6,7 за тонну.

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Метки: индийский океан Марат Хуснуллин
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