России нужно рассмотреть железнодорожный выход к Индийскому океану – Хуснуллин

Зампред правительства также отметил, что российская строительная отрасль нуждается в долгосрочном финансировании.

"Строительная отрасль уже сейчас способна освоить дополнительно около триллиона рублей в год. Но если гарантировать такой объем на пять лет вперед, можно нарастить мощности и строить еще больше", – цитирует Хуснуллина ТАСС.

Босфорский пролив: главные экспортные ворота юга России

Босфор (совместно с Дарданеллами) напрямую связывает черноморские порты РФ (Новороссийск, Тамань, Туапсе) с Мировым океаном. Любые ограничения в проливе бьют по объемам поставок.

Экспорт зерна. Через Босфор проходит более 35% всего российского экспорта зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза). Это основной маршрут поставок в страны Ближнего Востока, Африки и Азии.

Экспорт нефти и нефтепродуктов. Пролив обеспечивает транспортировку крупных объемов российской нефти марки Urals, отгружаемой из Новороссийска.

Прочие товары. Черноморский маршрут критически важен для экспорта российских минеральных удобрений, черных металлов и угля.

Ранее турецкие власти повысили почти на 15% стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы – до $6,7 за тонну.