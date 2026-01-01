Azur Air возобновляет прямые чартерные рейсы на Шри-Ланку

4 ноября стартует первый чартер из Казани, 6 ноября – из Новосибирска, 7 ноября – из Екатеринбурга, 8 ноября – из Минеральных Вод, 10 ноября – из Уфы.

Чаще всего чартеры будут отправляться из Москвы – планируются три рейса в 12 дней. Частота рейсов из Екатеринбурга – два в 12 дней. Из остальных названных выше городов – по одному.

Как уточняют в компании, расписание полетных программ может быть несколько скорректировано в зависимости от договоренностей с туроператорами. Все рейсы будут осуществляться на Boeing 767-300.

Azur Air не выполняла полеты на Шри-Ланку с зимнего сезона – 2024/2025. Тогда предлагались рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.

Полететь на Цейлон

Как сообщалось ранее, полеты "Аэрофлота" из Шереметьева в Коломбо возобновятся в новом зимнем сезоне 4 октября. Добраться до острова можно и с пересадкой, например с использованием самолетов Etihad Airways через Абу-Даби.

12 июня 2026 года заместитель министра иностранных дел, зарубежной занятости и туризма островного государства Руван Ранасингхе рассказывал, что в настоящее время обсуждается возможность налаживания прямого круглогодичного авиасообщения между двумя странами.

"Мы пытаемся организовать чартерные рейсы в образующееся временное окно. Мы обсуждаем чартерные рейсы в этот период, а также (рейсы компании. – «Профиль») SriLankan Airlines. Переговоры продолжаются, основной проблемой остается страховка. Будет по крайней мере один прямой рейс в неделю между Москвой и Коломбо", – указывал Руван Ранасингхе.

Проблемы Azur Air позади?

Весной 2026 года авиакомпания столкнулась с трудностями – 12 марта Росавиация ввела ограничения на срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня 2026 года, ей было предписано устранить выявленные недостатки, в противном случае сертификат аннулируют.

Решение приняли на основании акта внеплановой проверки перевозчика, которую проводил Ространснадзор с 19 февраля по 5 марта. Проверку инициировали на фоне серии авиационных событий, связанных с техническими неисправностями самолетов, последовавшими за этими многочисленными задержками и отменами рейсов.

В этих условиях Azur Air отменила чартеры в Паттайю из Москвы, Самары, Уфы, Екатеринбурга. Появились слухи о возможной продаже перевозчика, причем в числе потенциальных покупателей назывался маркетплейс Wildberries. В Azur Air их опровергали.

2 июня руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подписал приказ о снятии ограничений.

Azur Air считается крупнейшей чартерной авиакомпанией России, география вылетов охватывает 20 городов России и ряд зарубежных курортов. Она перевозит около 2,5 млн пассажиров в год, это по преимуществу туристы. В условиях дефицита флота и ограниченных возможностей его обновления Azur Air остается важным игроком на этом рынке.