ЕС требует у Турции сертификаты происхождения транзитного газа

"Наши европейские коллеги приходят к нам и говорят, что хотят получать через Турцию любой газ, кроме российского", – сказал министр в интервью телеканалу AHaber.

"Происхождение газа, поступающего в трубопровод, неизвестно. Но если этот газ становится предметом торговли и сделка получает юридическое оформление, мы обязаны документально подтвердить, из какой страны он происходит", – добавил он.

Байрактар также заявил, что такие намерения Брюсселя привели к экономическим и инфраструктурным трудностям для европейских стран.

Во вторник, 4 августа 2026 года, представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила, что Еврокомиссия переходит к практической реализации полного и бессрочного запрета на любые российские энергоносители на рынке ЕС, включая нефть, и готовит меры по замещению поставок для стран-исключений.

До этого Итконен заявила, что Европейский союз не сможет возобновить импорт российского газа из-за действующих нормативных ограничений.

17 июня 2026 года стартовал первый этап ограничений, который ввел запрет на поставки трубопроводного газа по краткосрочным контрактам. В январе 2027 года планируется запуск второго этапа ограничений, в сентябре начнется третий этап масштабного сокращения импорта. А в конце 2027 года предполагается достичь финальной точки регламента, утвержденного Советом ЕС в январе 2026 года, которая предполагает полный отказ Евросоюза от поставок газа из РФ.