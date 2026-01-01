Путин обязал частные дата-центры резервировать 10% мощностей для поддержки российских ресурсов

Как следует из указа, плата за предоставление мощностей не должна превышать предельный размер, который определит подкомиссия. Документ также допускает временное использование вычислительных ресурсов за пределами России, если такое решение подкомиссия согласует с ФСБ.

Указ Путина предусматривает и другие меры для обеспечения работы российских информационных ресурсов.

При правительственной комиссии по цифровому развитию будет создана подкомиссия по обеспечению бесперебойной работы объектов ИТ и связи. Правительство утвердит порядок ее решений.

Минцифры поручено провести учет свободных площадей и мощностей частных ЦОД, а также установить обязательные требования к владельцам информационных ресурсов для обеспечения их работы.

Что такое дата-центр

Дата-центр (или центр обработки данных – ЦОД) – это специализированное здание или охраняемое помещение, предназначенное для размещения, подключения и обслуживания серверного и сетевого оборудования. Если говорить просто, это технологичная "гостиница" для серверов, которая обеспечивает их круглосуточную и бесперебойную работу. Именно на базе дата-центров функционирует вся цифровая экосистема: от глобальных поисковых систем и социальных сетей до онлайн-банков, мобильных приложений и облачных хранилищ.

Главное отличие профессионального дата-центра от обычной серверной комнаты заключается в сложнейшей инженерной инфраструктуре, которая полностью дублируется на случай любых ЧП. Внутри ЦОД установлены промышленные системы климат-контроля для непрерывного охлаждения серверов, мощные дизель-генераторы для автономного энергоснабжения при отключении электричества, высокоскоростные волоконно-оптические каналы связи и автоматические установки газового пожаротушения, безопасные для микросхем. Физическая безопасность данных обеспечивается строгим многоуровневым контролем доступа на объект и круглосуточной охраной.

Поскольку проектирование и содержание собственного ЦОД требует колоссальных инвестиций, многие государственные ведомства и коммерческие компании предпочитают арендовать мощности у независимых операторов. Клиенты таких частных дата-центров могут либо разместить на технологических площадках свои собственные физические серверы (услуга колокации), либо арендовать виртуальное пространство (облачные сервисы), полностью доверяя заботу о работоспособности оборудования инженерам ЦОД.

Атаки беспилотников на российскую ИТ-инфраструктуру

В течение осени целенаправленным ударам беспилотников подверглись центры обработки данных в нескольких регионах России. Основной удар пришелся на инфраструктуру "Яндекса": в ночь на 8 октября полностью остановил работу из-за пожара ЦОД в Сасове Рязанской области, 9 октября были выведены из строя несколько модулей объекта в Калуге, а в ночь на 11 октября атака парализовала площадку во Владимире. Позднее, 14 и 18 октября, нападениям БПЛА также подверглись строящийся дата-центр Сбербанка в Балакове Саратовской области и действующий объект холдинга VK в Ленинградской области.

Удары по вычислительным узлам привели к временным техническим неполадкам. Платформа Yandex Cloud была вынуждена перенаправлять ресурсы в аварийном режиме, что спровоцировало временные ограничения в работе ряда интернет-сервисов и рекламных платформ. Из-за непредвиденных октябрьских событий "Яндекс" в своей квартальной отчетности официально объявил об отзыве финансовых прогнозов по выручке и скорректированной EBITDA на весь 2026 год. При этом в компании отдельно подчеркнули, что ключевые российские суперкомпьютеры ("Червоненкис", "Галушкин" и "Ляпунов"), обеспечивающие обучение отечественных нейросетей, в ходе инцидентов не пострадали и были успешно перевезены на новые резервные локации.