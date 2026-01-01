США ввели новые санкции против Кубы из-за контактов с Россией и Китаем

Руководитель Госдепартамента Марко Рубио заявил, что, по оценке Вашингтона, Куба "служит плацдармом для других противников США, таких как Россия, Китай и Иран, для проведения операций против Соединенных Штатов". Он добавил, что распорядился ввести санкции против "восьми физических и пяти юридических лиц на Кубе, связанных с закупками военной техники за рубежом" для Министерства Революционных вооруженных сил страны.

В санкционные списки включены военно-промышленное предприятие имени Юрия Гагарина, а также компании Tecnotex, Tecnoimport, Duna и UIM. В справочных материалах Госдепа уточняется, что американская сторона считает эти структуры связанными с поставками на Кубу продукции военного назначения из России и Китая, а также с ее обслуживанием.

Согласно документам, в дополнительные санкционные списки внесены министр Революционных вооруженных сил и внутренних дел Кубы Альваро Лопес Мьера и его первый заместитель – начальник Генерального штаба Революционных вооруженных сил генерал Роберто Легра Сотолонго. Ограничения также введены в отношении военного атташе Кубы в России Моники Милиан Гомес и военного атташе республики в Китае Вальдо Переса Кортеса. По мнению американской стороны, указанные лица связаны с военно-техническим сотрудничеством Кубы с Россией и Китаем.

Президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Американский лидер в интервью порталу Axios в июне 2026 года допустил возможность проведения на Кубе операции по смене руководства.

Руководитель бюро по делам Западного полушария Госдепартамента США Майкл Козак на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса заявил, что давление, которое оказывает вашингтонская администрация на Кубу, сейчас "сильнее, чем когда-либо".

По его словам, США добиваются от властей Кубы "осуществления коренных преобразований", "чтобы эта страна когда-нибудь снова стала жизнеспособной".

Как добавил сотрудник Госдепартамента, "администрация приняла меры, чтобы никто не смог вмешаться". В частности, США призывают другие страны "не предоставлять даже небольшую помощь" республике и "добились некоторых успехов на переговорах".