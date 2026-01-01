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  3. ВС РФ нанесли массированный удар по тепловым электростанциям в 3 областях Украины

ВС РФ нанесли массированный удар по тепловым электростанциям в 3 областях Украины

Российские военные в ночь на вторник, 3 ноября 2026 года, нанесли массированный удар по объектам энергетического комплекса Украины. Использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, доложили в Минобороны РФ.

Военные РФ нанесли удар по объектам энергокомплекса в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях

Боевое применение истребителей Су-34 ВКС РФ по объектам военной инфраструктуры ВСУ

©Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

"Поражены объекты энергетического комплекса Украины в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях, обеспечивающие электроэнергией предприятия военной промышленности и ВСУ", – говорится в сообщении в канале пресс-службы Минобороны России в мессенджере "Макс".

По информации российского военного ведомства, также были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, используемые в военных целях армией Украины.

Впоследствии в Минобороны уточнили, что в Винницкой области была поражена Ладыжинская тепловая электростанция (ТЭС) мощностью 1800 МВт. В Днепропетровской – Криворожская и Приднепровская ТЭС, мощность которых 2800 МВт и 1765 МВт соответственно.

В Харьковской области поражены Харьковская ТЭС мощностью 86 МВт, электроподстанции Змиевская мощностью 330 кВ и Лосево мощностью 330 кВ.

Кроме того, в порту Килия Одесской области поражена инфраструктура, задействованная в интересах украинских войск. В порту Южный и в акватории Чёрного моря – два сухогруза с военным имуществом и грузами двойного назначения для ВСУ.

Минобороны РФ ежедневно отчитывается об ударах по целям на Украине. Среди них предприятия военно-промышленного комплекса, энергообъекты, логистические и дата-центры, склады, инфраструктура украинских портов, суда и другие объекты, которые связаны с обеспечением ВСУ.

Накануне в Минобороны РФ доложили, что российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Кроме того, были поражены цеха сборки и места хранения дронов.

Обновлено в 9:59.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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