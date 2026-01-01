Число выдворенных из Москвы мигрантов в 2026 году выросло вдвое

"По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за первое полугодие 2026 года число иностранных граждан, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве увеличилось в два раза – с 8,3 тысячи до 16 тысяч человек", – написал Володин в "Максе".

Он отметил, что этот показатель составляет треть от общего количества выдворений из страны по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания)).

Володин отметил: если говорить обо всех правонарушениях, совершенных мигрантами за шесть месяцев 2026 года, то количество принятых решений об административном выдворении из страны достигло порядка 100 тыс. Это в 2,6 раза больше по сравнению с тем же периодом 2025-го.

Он указал, что МВД отмечает снижение числа преступлений, совершенных иностранцами. За полгода их зафиксировано на 40% меньше. "Это результат реализации ранее принятых норм, которыми правоохранительным органам были предоставлены дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере", – заметил Володин.

Он подчеркнул, что с 2024 года Дума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Также спикер напомнил о принятых недавно изменениях в административном законодательстве. До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП РФ. В июле принят федеральный закон, расширивший перечень до 45 статей.

Также с 1 июля 2026 года были в несколько раз увеличены госпошлины для иностранцев. Так, при оформлении гражданства РФ пошлина выросла с 4200 до 50.000 руб., при оформлении разрешения на временное проживание – с 1920 до 15.000 руб., а при получении вида на жительство – с 6000 до 30.000 руб. Также была существенно увеличена пошлина за выдачу разрешений на привлечение на работу мигрантов – до 15.000 руб. за каждого специалиста. Как отмечал Володин, изменения в законодательстве направлены на совершенствование миграционной политики.