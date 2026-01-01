Продлить на 2027 год запрет мигрантам работать в такси и доставке намерены власти Санкт-Петербурга

Документ опубликован на сайте Смольного в понедельник, 10 августа 2026 года.

"Установить на 2027 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами <...> на территории Санкт-Петербурга иностранных граждан <...>, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по следующим видам экономической деятельности", – говорится в документе. В проекте постановления фигурируют деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем и курьерская – по доставке различными видами транспорта, доставке еды на дом и другая.

Летом 2025 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановления о запрете привлечения иностранцев к работе курьерами и таксистами по патентам. Изначально сообщалось, что мера носит временный характер – ее социально-экономическое влияние планировали оценить к концу года. В мэрии поясняли, что ограничения направлены на повышение качества и безопасности услуг такси, а также на расширение возможностей трудоустройства для россиян.

Впоследствии ограничения были продлены до конца 2026 года.

Запреты на работу по патентам для мигрантов действуют более чем в 50 российских регионах. Чаще всего региональные ограничения касаются сфер, где много массовой занятости и прямого контакта с населением. Среди них торговля (особенно алкоголем и табаком), доставка и курьерские услуги, такси.