Причину серьезных потопов в Челябинске назвали в мэрии

Что говорит мэрия

По данным вице-мэра, после вечернего ливня в пятницу, 14 августа, в Ленинском, Советском, Центральном и Тракторозаводском районах было выявлено 38 затопленных участков. "Виноваты подрядчики, которые не убрали скошенную траву. Она была смыта с газонов и попала в ливневки", – сказал Агеев. Его слова передает ЕАН.

Мэр Челябинска Алексей Лошкин, в свою очередь, сообщил, что сильный ветер повалил вдоль дорог 17 деревьев, из которых 12 убрали сразу. "Городская инфраструктура испытала серьезную нагрузку из-за сильного ветра и осадков. В старых районах города особенно много упавших деревьев. Нужно отработать с управляющими компаниями, чтобы они максимально оперативно убрали их с придомовых территорий. К тем, кто не торопится ликвидировать последствия непогоды, необходимо применять штрафные санкции за нарушение правил благоустройства", – заявил он.

В администрации также сообщили, что все службы города были переведены в режим повышенной готовности еще перед грозой, а бригады МКУ "ЭВИС" заранее прочистили ливневки, но это не помогло.

Что сообщают СМИ и очевидцы

По данным 74.RU, вечером 14 августа Челябинск накрыл залповый ливень, который превратил дороги в "бурные реки". Читатели издания сообщали о затопленных подземных переходах на площади Революции, потоке воды в магазине "Маяк" на Бажова, сорванной крыше у бизнес-дома "Спиридонов", поврежденной кровле на Копейском шоссе и остановке трамваев. На трассе М-5 на подъезде к городу выпал град, в поселке Федоровка после ливня остались сугробы льда.

Издание также передало слова жителей о том, что ливень затопил квартиры на Доватора, 32б и Хохрякова, 16, где шел капремонт крыши. В мэрии заявили, что ветром повалило деревья и частично отключило электричество в поселках Новосинеглазово, Фатеевка, Аэропорт, аварийные бригады уже работают.

Этим летом Челябинск уже сталкивался с подобными проблемами. В июне на город обрушился ураган, ломавший деревья и рекламные конструкции, а в начале августа за несколько часов выпала месячная норма осадков.