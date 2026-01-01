Роскомнадзор не выявил повторных утечек персональных данных с начала 2025 года

Вагнер заявил, что протоколы по ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ не составлялись.

"Все доводы различных экспертов и аналитиков, что принятие закона приведет к каким-то ужасным финансовым последствиям для компаний, оказались домыслами", – цитирует Вагнера "Интерфакс".

По словам замглавы РКН, "закон заработал так, как и должен был заработать, мотивируя организации заняться обработкой персональных данных надлежащим образом и не откладывать меры по защите информации в долгий ящик".

Какое наказание ждет бизнес за повторную утечку персональных данных?

С 30 мая 2025 года в России вступили в силу масштабные изменения в КоАП РФ (Федеральный закон №420-ФЗ), которые кардинально ужесточили ответственность за утечки персональных данных, введя в статью 13.11 новые части.

Ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ устанавливает наказание за повторную утечку персональных данных. Речь идет о повторном совершении нарушений, предусмотренных частями 12–14 данной статьи (утечки баз данных разного объема).

Размеры штрафов по ч. 15 ст. 13.11 КоАП РФ

Для граждан: от 400.000 до 600.000 руб.

Для должностных лиц: от 800.000 до 1.200.000 руб.

Для юридических лиц (оборотный штраф): от 1% до 3% от совокупной выручки за календарный год, предшествующий году выявления нарушения. Минимальный порог: 20–25 млн руб. (в зависимости от категории утекших данных). Максимальный порог: не более 500 млн руб.

Ранее МВД и ФСБ раскрыли 5 площадок по продаже личных данных россиян.