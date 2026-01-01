Сбой в работе российских интернет-ресурсов объяснили перебоями с электроэнергией на узле связи

"Сбой в работе ресурсов связан не с нашей внутренней инфраструктурой, а с перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные в "Рег.ру". Мы надеемся на скорейшее восстановление работоспособности узла", – заявили в компании.

По данным мониторингового портала Detector404, на 21:20 мск больше всего жалоб за час поступало на работу провайдеров: "Мегафон" (1,5 тыс.), lovit (1,2 тыс.), Seven Sky (1,3 тыс.), "Экотелеком" (739), "Ростелеком" (623), "Алмател" (593), "Билайн" (176), "ТрансТелеКом" (339), "Уфанет" (347), "ГранЛайн" (329), Wifire (300). Также пользователи жаловались на недоступность онлайн-кинотеатра "Иви" (1,3 тыс.), сервиса "КИОН" (614), Steam (489), "ВкусВилла" (287) и "Рег.ру" (411).

Ряд СМИ связал сбой с отключением электропитания в московском дата-центре ММТС-9 после аварии на электроподстанции на улице Вавилова. Проблемы с ключевым сетевым узлом затронули сразу несколько интернет-сервисов, а без электричества остались некоторые торговые центры в столице, включая "Ереван Плаза" и "Гагаринский".

Доменный регистратор – это организация, аккредитованная для регистрации доменных имен и управления их DNS-записями. "Рег.ру" – один из крупнейших российских регистраторов доменов и хостинг-провайдеров, обслуживающий сотни тысяч сайтов. От его инфраструктуры зависит доступность множества интернет-ресурсов, поэтому сбой в работе связанного с ним узла связи может привести к недоступности большого числа сайтов и сервисов.