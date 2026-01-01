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  3. Арина Соболенко уверенно обыграла Моюку Утидзиму на старте турнира в Торонто

Арина Соболенко уверенно обыграла Моюку Утидзиму на старте турнира в Торонто

Первая ракетка мира Арина Соболенко в среду, 5 августа 2026 года, пробилась в третий раунд турнира категории WTA-1000 в Торонто. Во втором круге белорусская теннисистка за 1 час 21 минуту обыграла представительницу Японии Моюку Утидзиму со счетом 6:3, 6:3.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко

©Leonardo Ramirez / Keystone Press Agency / Global Look Press

В следующем матче Соболенко встретится с китайской спортсменкой Чжан Шуай, занимающей 62-е место в мировом рейтинге. Об этом пишет портал "Чеснок".

Соболенко – победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. В парном разряде она выигрывала Открытый чемпионат США 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года. Арина – финалистка Итоговых турниров WTA 2022 и 2025 годов в одиночном разряде. На ее счету 30 титулов WTA, из них 24 – в одиночном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федераций тенниса России и Белоруссии. Спортсмены из этих стран допускаются к участию в турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса.

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Метки: теннис
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