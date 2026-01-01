Арина Соболенко уверенно обыграла Моюку Утидзиму на старте турнира в Торонто

В следующем матче Соболенко встретится с китайской спортсменкой Чжан Шуай, занимающей 62-е место в мировом рейтинге. Об этом пишет портал "Чеснок".

Соболенко – победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. В парном разряде она выигрывала Открытый чемпионат США 2019 года и Открытый чемпионат Австралии 2021 года. Арина – финалистка Итоговых турниров WTA 2022 и 2025 годов в одиночном разряде. На ее счету 30 титулов WTA, из них 24 – в одиночном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федераций тенниса России и Белоруссии. Спортсмены из этих стран допускаются к участию в турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральном статусе. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса.