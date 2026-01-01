Даку переходит в "Спартак"

В "Рубине" Мирлинд Даку провел три сезона, выходил на поле в 93 матчах, забил 38 голов и отдал 10 голевых передач.

"За годы в «Рубине» Мирлинд стал лидером команды, любимцем болельщиков и настоящей легендой клуба", – отмечается в заявлении казанцев.

В прошлом году обсуждался возможный трансфер Даку в "Зенит", но переход не состоялся.

"При росте 192 сантиметра Мирлинд не только успешно выполняет роль мощного форварда, но и хорош в подыгрыше за счет классной работы с мячом", – подчеркивают в "Спартаке".

Футболист из Косова

Даку – футболист из частично признанного Косова. До перехода в РПЛ выступал за клубы "Хайвалия", "Лапи" и "Балкани" из Косова, албанский "Кукеси", хорватский "Осиек" и словенскую "Муру". В сезоне-2020/2021 забил 31 мяч, став наиболее результативным бомбардиром чемпионата Косова.

Игрок выступал за молодежную сборную Косова, но в 2023 году сменил спортивную прописку на албанскую.

Болельщики против?

Происхождение Даку стало проблемой для части фанатов "Спартака" – 2 августа с заявлением выступила известная группировка Crazy North.

"Мы поддерживаем братский народ Сербии, и наше отношение к усташам, а особенно к шиптарям и косоварам, остается неизменным – таких игроков в нашей команде никогда не было и быть не должно", – указывалось в заявлении.

Принципы должны быть выше гипотетических результатов, подчеркнули в Crazy North.

Фанаты предвидят "череду проблем внутри коллектива, который сейчас способен решать серьезные задачи".