Дубль Атанасова помог СКА победить "Ак Барс" в Казани

Однако во втором периоде характер игры полностью изменился. СКА перехватил инициативу и организовал камбэк. На 25-й минуте Василий Атанасов отыграл одну шайбу, а уже на 30-й минуте защитник Егор Савиков точным броском восстановил равновесие – 2:2.

"Ак Барс" сумел ответить на этот выпад: на 36-й минуте Семен Терехов вновь вывел казанцев вперед.

Заключительная двадцатиминутка осталась за подопечными Андрея Разина. На 41-й минуте Данил Аймурзин сравнял счет, а победную точку в матче на 45-й минуте поставил все тот же Василий Атанасов, оформивший в этой встрече дубль. В оставшееся время армейцы Невы надежно сыграли в защите и удержали победный результат.

Эта выездная победа над "Ак Барсом" стала для СКА знаковой и долгожданной – петербуржцы не могли выиграть в Казани на протяжении трех лет.

Последний раз СКА увозил победу из столицы Татарстана 14 ноября 2023 года (тогда матч завершился со счетом 4:2). После того поединка казанская команда дважды кряду обыгрывала петербуржцев на своем льду в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.

Волевой гостевой триумф позволил СКА набрать 21 очко в 20 сыгранных встречах. С этим результатом петербургский клуб располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, продолжая борьбу за попадание в кубковую восьмерку.

Казанский "Ак Барс", несмотря на домашнее поражение, сохраняет за собой четвертую строчку на Востоке, имея в активе 24 балла после 23 матчей.

Свои следующие матчи в регулярном чемпионате КХЛ обе команды проведут на выезде 4 ноября. СКА во Владивостоке встретится с "Адмиралом" (игра стартует в 10:00 по московскому времени), а "Ак Барс" в Новосибирске сыграет против местной "Сибири" (начало матча – в 13:30 мск).