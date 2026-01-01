Гол Караваева отменили, но "Зенит" все же обыграл "Крылья Советов"

Как рассказывал перед матчем главный тренер "Крыльев" Сергей Булатов, в самарском клубе хотят "использовать кубковые матчи как площадку для экспериментов с позициями", но не намерены забывать и о результате.

Матч выдался не самым зрелищным, особенно это относится ко второму тайму. "Зенит" более или менее контролировал игру, на 23-й минуте петербуржец Вячеслав Караваев даже забил – но гол не заcчитали из-за офсайда.

"В послематчевой серии команда Семака реализовала все пять ударов – отличились Мантуан, Андраде, Луис Энрике, Джон Джон и Фелипе Аугусто. Самарцы реализовали три удара из четырех: Баньяц, Печенин и Рахманович, а с ударом Олейникова справился Москвичев", – рассказывают в "Зените".

Сине-бело-голубые с пятью очками – единоличные лидеры группы С группового этапа Пути РПЛ Кубка России, "Крылья" – вторые с четырьмя очками. В первом туре Кубка "Зенит" обыграл "Балтику" 1:0, а самарцы – "Динамо" из Махачкалы 2:1.

Далее "Зениту" предстоит матч пятого тура РПЛ в Москве со "Спартаком" 23 августа, а "Крылья Советов" в тот же день сыграют на своем стадионе с "Акроном" из Тольятти.