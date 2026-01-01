Лионель Месси и Криштиану Роналду претендуют на место в команде года

Аргентинский и португальский футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду (архивное фото)

Всего в список вошли 26 игроков, которые были выбраны футболистами:

Вратари – Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал"), Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла"/"Челси"), Давид Райя (Испания, "Арсенал").

Защитники – Пау Кубарси (Испания, "Барселона"), Марк Кукурелья (Испания, "Челси"/"Реал"), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль"), Габриэл Магальяйнс (Бразилия, "Арсенал"), Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ), Вильям Салиба (Франция, "Арсенал"), Дайо Упамекано (Франция, "Бавария").

Полузащитники – Джуд Беллингем (Англия, "Реал"), Бруну Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед"), Энцо Фернандес (Аргентина, "Челси"/"Манчестер Сити"), Педри (Испания, "Барселона"), Деклан Райс (Англия, "Арсенал"), Родри (Испания, "Манчестер Сити"/"Барселона"), Витинья (Португалия, ПСЖ).

Нападающие – Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити"), Гарри Кейн (Англия, "Бавария"), Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ), Килиан Мбаппе (Франция, "Реал"), Лионель Месси (Аргентина, "Интер Майами"), Майкл Олисе (Франция, "Бавария"), Криштиану Роналду (Португалия, "Аль-Наср"), Ламин Ямаль (Испания, "Барселона").

Состав символической сборной 2026 года будет объявлен 9 ноября. Об этом сообщается на странице организации в соцсети X.