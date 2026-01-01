"Манчестер Сити" покупает марокканца Аюба Буадди за €129 млн

В понедельник, 17 августа 2026 года, инсайдер Николо Скира в своем аккаунте в социальной сети X подтвердил, что сумма сделки за хавбека сборной Марокко Аюба Буадди составит €129 млн.

В прошлом сезоне Буадди провел 42 матча за клуб во всех турнирах и отметился одной голевой передачей, а на ЧМ‑2026 отыграл пять встреч. Его контракт с "Лиллем" действует до лета 2029 года, при этом Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в €80 млн.

Кто такой Аюб Буадди

Аюб Буадди стал одним из самых востребованных игроков Европы, потому что сочетает уникальный для 18 лет опыт игры на взрослом уровне и дефицитный профайл "умного" опорника, способного продвигать мяч под жестким прессингом. Именно в нем руководство "Манчестер Сити" видит долгосрочную прямую замену Родри, уходящему в "Барселону".

Этапы карьеры:

Рекордный дебют в "Лилле". Воспитанник французского клуба дебютировал за основу 5 октября 2023 года в возрасте 16 лет и трех дней. Он стал самым молодым игроком в истории европейских клубных турниров и самым юным дебютантом в истории "Лилля".

Матч жизни против "Реала". На свой 17-й день рождения (2 октября 2024 года) Аюб Буадди вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против мадридского "Реала". "Лилль" победил 1:0, а тинейджер полностью выключил из игры полузащиту "сливочных", заслужив персональную похвалу от Карло Анчелотти.

Прорыв на ЧМ-2026. Окончательно ценник полузащитника улетел в космос после завершившегося летом чемпионата мира 2026 года. Аюб Буадди стал полноценным лидером сборной Марокко, отыграв пять матчей на турнире и поразив экспертов зрелостью, хладнокровием и качеством передач против топ-сборных, включая Францию и Бразилию.

Почему за Буадди платят €129 млн