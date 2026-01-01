МОК назвал семь стран-претендентов на проведение Олимпиады 2036 года

Об этом в понедельник, 2 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

"Высокий интерес к проведению Олимпиады-2036 показывает, что страны по всему миру признают непреходящую социальную и экономическую ценность Игр для местных сообществ. Мы продолжим тесно сотрудничать со всеми семью заинтересованными сторонами, чтобы помочь им в разработке их проектов", – сказала председатель комиссии МОК по выбору страны-организатора Игр Колинда Грабар-Китарович.

Венгрия, Индия, Катар, Турция и ЮАР ни разу не были странами-хозяйками Игр. Германия трижды принимала Олимпиады: в 1936 году – летнюю в Берлине и зимнюю в Гармиш-Партенкирхене, а также летнюю в Мюнхене в 1972 году. В Южной Корее Игры проходили дважды: в 1988 году состоялась летняя Олимпиада в Сеуле, в 2018 году – зимняя в Пхенчхане.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (США) с 14 по 30 июля 2028 года. Это будут летние Игры, на которых планируют разыграть медали в более чем 30 видах спорта.

Лос-Анджелес примет Олимпиаду уже в третий раз в своей истории, причем организаторы планируют использовать только уже существующие стадионы и арены, чтобы не тратить деньги на новое масштабное строительство. Полноценная подготовка к этим стартам идет прямо сейчас.