Ролан Гусев стал новым главным тренером грозненского "Ахмата"

Как рассказали в "Ахмате", нового главного тренера на общекомандном собрании представил генеральный директор грозненского футбольного клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее с должности наставника "Ахмата" ушел Станислав Черчесов. Специалист возглавил команду в августе 2025 года, соглашение с ним было рассчитано на три сезона.

Чем известен Ролан Гусев

Ролан Гусев – знаменитый в прошлом российский футболист, заслуженный мастер спорта и один из самых ярких полузащитников страны начала 2000-х годов. Наибольшую известность он получил, выступая за московский ЦСКА с 2002 по 2007 год. В составе "армейцев" Гусев завоевал три титула чемпиона России, четыре Кубка страны, а главным достижением в его игровой карьере стала победа в Кубке УЕФА в 2005 году. Кроме того, на счету полузащитника 31 матч и один забитый мяч в составе национальной сборной России, за которую он выступал в том числе на чемпионате Европы 2004 года.

Позднее Гусев сосредоточился на тренерской деятельности, начав свой путь в январе 2019 года с детско-юношеского футбола. На протяжении нескольких лет он успешно работал в академии ЦСКА, а затем руководил молодежной командой "армейцев". Перейдя на уровень взрослого футбола, специалист транзитом через должность ассистента возглавил московское "Динамо", в котором полноценно работал главным тренером до конца сезона-2025/2026.

Кто вошел в тренерский штаб Гусева в "Ахмате"

Позицию старшего тренера "Ахмата" занял Роман Шаронов – бывший защитник казанского "Рубина" и национальной сборной России, дважды выигрывавший золотые медали чемпионата страны в качестве игрока. 50-летний специалист обладает высшей тренерской лицензией Pro и имеет за плечами солидный опыт самостоятельного управления командами высшего и первого дивизионов, включая "Рубин" и "СКА-Хабаровск". С января по май 2026 года Шаронов уже помогал Гусеву в московском "Динамо".

За физическое состояние грозненских футболистов будет отвечать Агустин Киильяборда. Опытный аргентинец также входил в тренерский штаб Гусева в "Динамо".

Помимо Шаронова и Киильяборды, в обновленный тренерский коллектив вошел российский специалист Дмитрий Архипов.

Как "Ахмат" выступает в сезоне-2026/2027

В текущем сезоне Российской премьер-лиги "Ахмат" одержал пять побед, потерпел шесть поражений и пять раз сыграл вничью. В турнирной таблице чемпионата страны грозненцы с 11 очками занимают предпоследнюю, 15-ю строчку.

В следующем, 14-м туре РПЛ "Ахмат" 7 ноября примет "Родину".