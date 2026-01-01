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"Зенит" разгромил "Крылья Советов" и вернулся на первое место в РПЛ

Дубль Александра Соболева и точный удар Артема Карпукаса обеспечили "Зениту" гостевую победу 3:0 над самарскими "Крыльями Советов" в матче 13-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ).

"Зенит" разгромил "Крылья Советов" и вновь возглавил таблицу РПЛ

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Соболев забил на 26-й и 67-й минутах, Карпукас отличился на 73-й. Счет был открыт с пенальти: нападающий реализовал 11-метровый, хотя за пять минут до этого не сумел забить с точки – удар парировал вратарь "Крыльев Советов" Никита Кокарев.

Из-за простуды Соболев пропустил два последних матча "Зенита". Он не вышел на поле в домашней игре чемпионата России с махачкалинским "Динамо" (2:0) и в гостевой встрече Кубка страны против калининградской "Балтики" (3:2).

"Зенит" вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. В этом туре сине-бело-голубых временно обошло московское "Динамо" (28), которое дома переиграло грозненский "Ахмат" (2:0).

"Крылья Советов" занимают девятую позицию с 15 очками. В следующем туре "Зенит" примет "Ростов" 8 ноября, "Крылья Советов" в этот же день сыграют дома с "Оренбургом".

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Метки: Российская премьер-лига ФК Зенит футбол
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