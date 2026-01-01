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- Что мешает России стать популярным направлением для индийских туристов
Что мешает России стать популярным направлением для индийских туристов
В прошлом году, согласно официальной индийской статистике, граждане Индии выезжали за рубеж 37,71 млн раз, подавляющее большинство – однократно. На первый взгляд, не так уж и много для страны с населением в 1,5 млрд человек. Но если прикинуть, какой процент из этих полутора миллиардов в принципе может позволить себе взять отпуск на пару недель, да еще и провести его в другой стране, становится понятно, насколько это серьезная цифра. По сравнению со внутренним туризмом, конечно, это капля в море: за 2025 год число внутренних поездок в Индии составило без малого 3 млрд (на 17% больше по сравнению с предыдущим годом). В общем, индийцы за последние десятилетия полюбили путешествовать, а бизнес и власти намерены всячески это увлечение поощрять.
Кто едет
Нарисовать портрет типичного индийского путешественника, опираясь на статистические данные, вряд ли получится: из огромного множества индийцев, перемещающихся по стране, далеко не все относятся к «праздному классу», развлекающему себя вояжами. Большинство из 3 млрд внутренних поездок приходится на визиты к родственникам или поездки, связанные с бизнесом.
Что представляет собой туристическая отрасль Индии, и много ли она приносит денег
Тем не менее внутренний туризм уверенно набирает обороты. Немалую роль в этом сыграла пандемия COVID-19: когда локдаун внутри страны был уже отменен, но международные рейсы еще не возобновились, индийский средний класс бросился любоваться родными просторами. Правительство поддержало наметившийся тренд. Еще в 2015 году была запущена программа Swadesh Darshan («Путешествие по родине»), нацеленная на развитие внутреннего туризма; в 2023-м, на волне постковидного восстановления, появилась новая итерация этой программы – Swadesh Darshan 2.0. Действует инициатива Sustainable and Responsible Tourism (SASCI), в рамках которой реализуются 40 проектов в 23 штатах, причем основной упор делается на объекты культурного наследия и медицинские центры, готовые принимать туристов как из Индии, так и из-за границы. Порой в дело идут даже политические инструменты: так, в 2024 году, во время дипломатического кризиса в индийско-мальдивских отношениях, премьер-министр Нарендра Моди призвал сограждан отдыхать вместо недружественных Мальдив на родном Лакшадвипе. Тем самым индийский лидер рассчитывал убить двух зайцев – поспособствовать экономическому развитию союзной территории Лакшадвип и наказать мальдивцев. Индийские СМИ облетели фотографии Моди на берегу одного из Лаккадивских островов – в шезлонге, во время прогулки, с трубкой для дыхания и в маске; премьер наглядно продемонстрировал прелести отдыха на родине.
Но одними поездками внутри страны глаз не насытишь, и индийцы с каждым годом все активнее выбираются за границу. Пандемия притормозила этот процесс, но сразу после снятия ограничений на перелеты появился даже специальный термин – revenge travel (туристический реванш), намекающий на то, что путешественники, которым COVID сорвал планы на отдых, намерены не только наверстать упущенное, но и увеличить интенсивность поездок.
Львиную долю среди тех, кто выбирается за рубеж, составляют представители среднего класса. В индийском представлении это понятие очень широкое – в него входят и те, чьих доходов хватает на покупку мопеда, и те, кто владеет роскошными виллами и может позволить себе несколько раз в год посещать Европу и США. Как показывает статистика, охота к перемене мест не зависит от места проживания – за границу летают и обитатели мегаполисов, и жители средних и малых городов. Неослабевающий интерес к зарубежным поездкам социологи связывают, помимо всего прочего, с распространением соцсетей. Человек, ежедневно видящий в своей новостной ленте красивые фотографии и восторженные отзывы друзей о достопримечательностях и отелях, невольно проникается мыслью, что на месте этих людей мог бы быть он сам.
Трудно сказать, сколько среди выезжающих за рубеж настоящих туристов, учитывая, что туристическую визу получить проще всего, и многие из тех, кто пускается в путь по делам бизнеса или науки, предпочитают именно ее. Тем не менее порядок цифр примерно понятен: 42,52% всех выезжающих за рубеж индийцев указали в качестве цели поездки отдых и осмотр достопримечательностей, 34,69% – посещение родственников и знакомых, 14,92% – бизнес, 3,99% – религиозный туризм, 2,45% – образовательные цели. Понятно, что данные эти достаточно лукавы, но очевидно, что обычные туристы составляют среди этого потока немалый процент.
Куда едут
Исторически, еще с колониальных времен, индийский высший класс за исключением тех, кто отправлялся в паломничество в Мекку, предпочитал путешествовать по Европе – и посылать туда своих детей для получения образования и установления социальных связей. По мере расширения колониальных владений в регионе и превращения Индийского океана в «британское озеро», повышения уровня безопасности и стабильности графика перевозок в моду вошли путешествия по региону Индийского океана, а потом и поездки в Америку. Понятно, что такое удовольствие было элитным: большинство населения, если и имело шанс выехать за границу, то (за исключением уже упомянутого хаджа) в трюмах судов, подписав долговременный контракт с вербовщиками, искавшими рабочие руки для освоения Фиджи, Маврикия и карибских островов.
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Получение Индией независимости мало что изменило: выезжать за рубеж по-прежнему мог лишь достаточно небольшой процент граждан. Перемены начались только в конце 1980-х, когда, с одной стороны, реформы Нарасимхи Рао привели к стремительному росту среднего класса, с другой – окончание холодной войны сняло массу барьеров, мешавших путешествовать по миру. Кроме того, многие страны Азии в последующие десятилетия осознали важность туристической отрасли и начали активно вкладывать в нее деньги, создавая современную инфраструктуру отдыха и развлечений. Результат говорит сам за себя: если в 1991 году индийцы совершили 1,94 млн поездок за рубеж, то в 2025-м – почти в 20 раз больше. Среди ключевых направлений – страны Персидского залива, Соединённые Штаты, Британия, Канада, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Два последних в прошлом году показали особо впечатляющий рост – до 2,48 млн (на 16%) и до 750 тыс. (на 49%), соответственно.
Россия на этом фоне выглядит, увы, не особо впечатляюще. Хотя в 2025 году турпоток увеличился в полтора раза, общее число поездок составило всего 120.867. В чем проблема?
Что делать
Судя по отзывам индийских путешественников и отечественных туроператоров, основных проблем три.
Во-первых, визовый режим. Хотя за последнее время процедура получения российской туристической визы существенно упростилась, начавшийся еще в конце прошлого года процесс отмены виз для тургрупп идет крайне медленно – не в последнюю очередь из-за особенностей индийской бюрократии. Учитывая, что Россия – не англоязычная страна, индийцы предпочитают именно групповые туры, в которых вопросы бронирования отелей, мест в поездах, самолетах и автобусах берет на себя организатор. Если безвиз для групп будет наконец введен, он, безусловно, даст прирост числа туристов из Индии.
Вторая проблема – транспортная доступность. Сейчас рейс из Москвы в Дели и обратно летает раз в сутки, причем по не самому удобному графику. Билеты недешевы даже для тех, кто летит без багажа, а турист, очевидно, предпочитает путешествовать с чемоданом. Можно лететь с пересадкой, но это заметно удлиняет маршрут, а небольшой выигрыш в цене билета, если он и есть, обесценивается массой неудобств (вплоть до ночной стыковки длительностью почти 12 часов). Претензии к «Аэрофлоту» предъявлять тут вряд ли стоит: национальный перевозчик действует в нелегких санкционных условиях. Но факт остается фактом: высокая цена билета отпугивает потенциальных туристов.
Наконец, третья проблема – нехватка рекламы и информации. Индийский турист попросту не знает, куда ему податься и что посмотреть в России, он вынужден доверять выбору туроператора, а тот чаще всего идет по пути наименьшего сопротивления, выбирая стандартные, если не сказать банальные маршруты. В итоге подавляющее большинство индийских туристов ограничиваются осмотром достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга.
Потенциал
Меж тем есть ряд направлений, потенциал которых остается нераскрытым.
1. Города Центральной России – как те, что входят в состав Золотого кольца, так и другие культурные центры, например Тула и находящаяся рядом Ясная Поляна, Смоленск и Брянск; города Северо-Востока – Псков, Новгород, Изборск, Старая Ладога. Каждый из них может заинтересовать индийских туристов – помимо очевидных моментов (Тверь как родина Афанасия Никитина или Ясная Поляна как место, тесно связанное с именем Льва Толстого), древние города Руси станут для них дверью в незнакомый и оттого вдвойне интересный мир русского Средневековья. Индийцев явно заинтересует путешествие по Волге с посещением знаковых мест, включая Астрахань – город, где в свое время располагался индийский торговый двор. Продуманные и правильно поданные маршруты, сочетающие знакомые элементы с экзотичными древностями, в сопровождении компетентных и хорошо говорящих по-английски экскурсоводов – то, что нужно.
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2. Индустриальный туризм. Довольно нишевое, но оттого не менее перспективное направление. Россия пользуется среди индийцев заслуженной репутацией промышленно развитой и высокотехнологичной страны, находившейся в свое время на передовой прогресса. Туры на космодромы и предприятия космической отрасли, на гигантские заводы и испытательные полигоны, на речные шлюзы и водоочистные системы – все, что позволило бы гостям из Южной Азии прикоснуться к легендарным достижениям технически развитой страны, первой отправившей человека в космос и до сих пор лидирующей в сфере атомных технологий. Вряд ли кто-нибудь из фанатов индустриального туризма откажется, к примеру, посмотреть на одну из сверхглубоких скважин, тем более что Кольскую скважину давно уже собираются сделать туристическим объектом.
3. Природный туризм. Наверное, одно из самых перспективных направлений иностранного туризма в России. Речь для начала может идти о районах, не особо удаленных от европейского центра страны – Карелия, Русский Север, Урал, Мещера. Из более отдаленных регионов – Арктика, Сибирь, Дальний Восток; вряд ли путешествие по Севморпути или лицезрение вулканов Камчатки оставит равнодушным хоть одного индийца, который сможет позволить себе такой вояж.
Новый центр
Развитие этих направлений поспособствует увеличению числа желающих посетить Россию индийцев, но не решит одной из главных проблем – отсутствия туристического центра за Уралом. Пока его нет и пока все турпотоки замкнуты на Москву и Петербург, рассчитывать на то, что индийские туристы массово поедут любоваться сибирскими красотами, вряд ли стоит. В итоге значительная часть туристического потенциала России так и останется нереализованной.
Для того чтобы этого избежать, необходимо создать альтернативный центр в Сибири или на Дальнем Востоке. Неважно, какой город это будет – Новосибирск с его Академгородком и Обским морем, Иркутск с его предприятиями и Байкалом или любой другой крупный центр. Главное, чтобы туда минимум два-три раза в неделю летали самолеты из Индии, индийский турист мог рассчитывать на выбор отелей с англоговорящим персоналом, а агентства предлагали бы набор маршрутов на любой вкус.
Возможно, кому-то покажется, что привлечение индийских туристов не стоит таких усилий. Но выстроенная туристическая инфраструктура, как показывает практика, с определенного момента начинает кормить себя сама – и вслед за индийцами зауральскую Россию через альтернативный туристический центр начнут осваивать гости из других азиатских стран.
Автор – руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН
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