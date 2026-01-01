Что мешает России стать популярным направлением для индийских туристов

В прошлом году, согласно официальной индийской статистике, граждане Индии выезжали за рубеж 37,71 млн раз, подавляющее большинство – однократно. На первый взгляд, не так уж и много для страны с населением в 1,5 млрд человек. Но если прикинуть, какой процент из этих полутора миллиардов в принципе может позволить себе взять отпуск на пару недель, да еще и провести его в другой стране, становится понятно, насколько это серьезная цифра. По сравнению со внутренним туризмом, конечно, это капля в море: за 2025 год число внутренних поездок в Индии составило без малого 3 млрд (на 17% больше по сравнению с предыдущим годом). В общем, индийцы за последние десятилетия полюбили путешествовать, а бизнес и власти намерены всячески это увлечение поощрять.

Кто едет

Нарисовать портрет типичного индийского путешественника, опираясь на статистические данные, вряд ли получится: из огромного множества индийцев, перемещающихся по стране, далеко не все относятся к «праздному классу», развлекающему себя вояжами. Большинство из 3 млрд внутренних поездок приходится на визиты к родственникам или поездки, связанные с бизнесом.

Тем не менее внутренний туризм уверенно набирает обороты. Немалую роль в этом сыграла пандемия COVID-19: когда локдаун внутри страны был уже отменен, но международные рейсы еще не возобновились, индийский средний класс бросился любоваться родными просторами. Правительство поддержало наметившийся тренд. Еще в 2015 году была запущена программа Swadesh Darshan («Путешествие по родине»), нацеленная на развитие внутреннего туризма; в 2023-м, на волне постковидного восстановления, появилась новая итерация этой программы – Swadesh Darshan 2.0. Действует инициатива Sustainable and Responsible Tourism (SASCI), в рамках которой реализуются 40 проектов в 23 штатах, причем основной упор делается на объекты культурного наследия и медицинские центры, готовые принимать туристов как из Индии, так и из-за границы. Порой в дело идут даже политические инструменты: так, в 2024 году, во время дипломатического кризиса в индийско-мальдивских отношениях, премьер-министр Нарендра Моди призвал сограждан отдыхать вместо недружественных Мальдив на родном Лакшадвипе. Тем самым индийский лидер рассчитывал убить двух зайцев – поспособствовать экономическому развитию союзной территории Лакшадвип и наказать мальдивцев. Индийские СМИ облетели фотографии Моди на берегу одного из Лаккадивских островов – в шезлонге, во время прогулки, с трубкой для дыхания и в маске; премьер наглядно продемонстрировал прелести отдыха на родине.

Но одними поездками внутри страны глаз не насытишь, и индийцы с каждым годом все активнее выбираются за границу. Пандемия притормозила этот процесс, но сразу после снятия ограничений на перелеты появился даже специальный термин – revenge travel (туристический реванш), намекающий на то, что путешественники, которым COVID сорвал планы на отдых, намерены не только наверстать упущенное, но и увеличить интенсивность поездок.

Львиную долю среди тех, кто выбирается за рубеж, составляют представители среднего класса. В индийском представлении это понятие очень широкое – в него входят и те, чьих доходов хватает на покупку мопеда, и те, кто владеет роскошными виллами и может позволить себе несколько раз в год посещать Европу и США. Как показывает статистика, охота к перемене мест не зависит от места проживания – за границу летают и обитатели мегаполисов, и жители средних и малых городов. Неослабевающий интерес к зарубежным поездкам социологи связывают, помимо всего прочего, с распространением соцсетей. Человек, ежедневно видящий в своей новостной ленте красивые фотографии и восторженные отзывы друзей о достопримечательностях и отелях, невольно проникается мыслью, что на месте этих людей мог бы быть он сам.

Трудно сказать, сколько среди выезжающих за рубеж настоящих туристов, учитывая, что туристическую визу получить проще всего, и многие из тех, кто пускается в путь по делам бизнеса или науки, предпочитают именно ее. Тем не менее порядок цифр примерно понятен: 42,52% всех выезжающих за рубеж индийцев указали в качестве цели поездки отдых и осмотр достопримечательностей, 34,69% – посещение родственников и знакомых, 14,92% – бизнес, 3,99% – религиозный туризм, 2,45% – образовательные цели. Понятно, что данные эти достаточно лукавы, но очевидно, что обычные туристы составляют среди этого потока немалый процент.

Вид на дом Льва Толстого в музее-усадьбе «Ясная Поляна» ©ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев

Куда едут

Исторически, еще с колониальных времен, индийский высший класс за исключением тех, кто отправлялся в паломничество в Мекку, предпочитал путешествовать по Европе – и посылать туда своих детей для получения образования и установления социальных связей. По мере расширения колониальных владений в регионе и превращения Индийского океана в «британское озеро», повышения уровня безопасности и стабильности графика перевозок в моду вошли путешествия по региону Индийского океана, а потом и поездки в Америку. Понятно, что такое удовольствие было элитным: большинство населения, если и имело шанс выехать за границу, то (за исключением уже упомянутого хаджа) в трюмах судов, подписав долговременный контракт с вербовщиками, искавшими рабочие руки для освоения Фиджи, Маврикия и карибских островов.

Получение Индией независимости мало что изменило: выезжать за рубеж по-прежнему мог лишь достаточно небольшой процент граждан. Перемены начались только в конце 1980-х, когда, с одной стороны, реформы Нарасимхи Рао привели к стремительному росту среднего класса, с другой – окончание холодной войны сняло массу барьеров, мешавших путешествовать по миру. Кроме того, многие страны Азии в последующие десятилетия осознали важность туристической отрасли и начали активно вкладывать в нее деньги, создавая современную инфраструктуру отдыха и развлечений. Результат говорит сам за себя: если в 1991 году индийцы совершили 1,94 млн поездок за рубеж, то в 2025-м – почти в 20 раз больше. Среди ключевых направлений – страны Персидского залива, Соединённые Штаты, Британия, Канада, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Два последних в прошлом году показали особо впечатляющий рост – до 2,48 млн (на 16%) и до 750 тыс. (на 49%), соответственно.

Россия на этом фоне выглядит, увы, не особо впечатляюще. Хотя в 2025 году турпоток увеличился в полтора раза, общее число поездок составило всего 120.867. В чем проблема?

Что делать

Судя по отзывам индийских путешественников и отечественных туроператоров, основных проблем три.

Во-первых, визовый режим. Хотя за последнее время процедура получения российской туристической визы существенно упростилась, начавшийся еще в конце прошлого года процесс отмены виз для тургрупп идет крайне медленно – не в последнюю очередь из-за особенностей индийской бюрократии. Учитывая, что Россия – не англоязычная страна, индийцы предпочитают именно групповые туры, в которых вопросы бронирования отелей, мест в поездах, самолетах и автобусах берет на себя организатор. Если безвиз для групп будет наконец введен, он, безусловно, даст прирост числа туристов из Индии.

Вторая проблема – транспортная доступность. Сейчас рейс из Москвы в Дели и обратно летает раз в сутки, причем по не самому удобному графику. Билеты недешевы даже для тех, кто летит без багажа, а турист, очевидно, предпочитает путешествовать с чемоданом. Можно лететь с пересадкой, но это заметно удлиняет маршрут, а небольшой выигрыш в цене билета, если он и есть, обесценивается массой неудобств (вплоть до ночной стыковки длительностью почти 12 часов). Претензии к «Аэрофлоту» предъявлять тут вряд ли стоит: национальный перевозчик действует в нелегких санкционных условиях. Но факт остается фактом: высокая цена билета отпугивает потенциальных туристов.

Наконец, третья проблема – нехватка рекламы и информации. Индийский турист попросту не знает, куда ему податься и что посмотреть в России, он вынужден доверять выбору туроператора, а тот чаще всего идет по пути наименьшего сопротивления, выбирая стандартные, если не сказать банальные маршруты. В итоге подавляющее большинство индийских туристов ограничиваются осмотром достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга.

Потенциал

Меж тем есть ряд направлений, потенциал которых остается нераскрытым.

1. Города Центральной России – как те, что входят в состав Золотого кольца, так и другие культурные центры, например Тула и находящаяся рядом Ясная Поляна, Смоленск и Брянск; города Северо-Востока – Псков, Новгород, Изборск, Старая Ладога. Каждый из них может заинтересовать индийских туристов – помимо очевидных моментов (Тверь как родина Афанасия Никитина или Ясная Поляна как место, тесно связанное с именем Льва Толстого), древние города Руси станут для них дверью в незнакомый и оттого вдвойне интересный мир русского Средневековья. Индийцев явно заинтересует путешествие по Волге с посещением знаковых мест, включая Астрахань – город, где в свое время располагался индийский торговый двор. Продуманные и правильно поданные маршруты, сочетающие знакомые элементы с экзотичными древностями, в сопровождении компетентных и хорошо говорящих по-английски экскурсоводов – то, что нужно.

2. Индустриальный туризм. Довольно нишевое, но оттого не менее перспективное направление. Россия пользуется среди индийцев заслуженной репутацией промышленно развитой и высокотехнологичной страны, находившейся в свое время на передовой прогресса. Туры на космодромы и предприятия космической отрасли, на гигантские заводы и испытательные полигоны, на речные шлюзы и водоочистные системы – все, что позволило бы гостям из Южной Азии прикоснуться к легендарным достижениям технически развитой страны, первой отправившей человека в космос и до сих пор лидирующей в сфере атомных технологий. Вряд ли кто-нибудь из фанатов индустриального туризма откажется, к примеру, посмотреть на одну из сверхглубоких скважин, тем более что Кольскую скважину давно уже собираются сделать туристическим объектом.

3. Природный туризм. Наверное, одно из самых перспективных направлений иностранного туризма в России. Речь для начала может идти о районах, не особо удаленных от европейского центра страны – Карелия, Русский Север, Урал, Мещера. Из более отдаленных регионов – Арктика, Сибирь, Дальний Восток; вряд ли путешествие по Севморпути или лицезрение вулканов Камчатки оставит равнодушным хоть одного индийца, который сможет позволить себе такой вояж.

Кольская сверхглубокая скважина ©Семён Майстерман/ТАСС

Новый центр

Развитие этих направлений поспособствует увеличению числа желающих посетить Россию индийцев, но не решит одной из главных проблем – отсутствия туристического центра за Уралом. Пока его нет и пока все турпотоки замкнуты на Москву и Петербург, рассчитывать на то, что индийские туристы массово поедут любоваться сибирскими красотами, вряд ли стоит. В итоге значительная часть туристического потенциала России так и останется нереализованной.

Для того чтобы этого избежать, необходимо создать альтернативный центр в Сибири или на Дальнем Востоке. Неважно, какой город это будет – Новосибирск с его Академгородком и Обским морем, Иркутск с его предприятиями и Байкалом или любой другой крупный центр. Главное, чтобы туда минимум два-три раза в неделю летали самолеты из Индии, индийский турист мог рассчитывать на выбор отелей с англоговорящим персоналом, а агентства предлагали бы набор маршрутов на любой вкус.

Возможно, кому-то покажется, что привлечение индийских туристов не стоит таких усилий. Но выстроенная туристическая инфраструктура, как показывает практика, с определенного момента начинает кормить себя сама – и вслед за индийцами зауральскую Россию через альтернативный туристический центр начнут осваивать гости из других азиатских стран.

Автор – руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН